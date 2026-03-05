വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026
India vs England, T20 World Cup 2026 Semi Final: ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് പോര്; എല്ലാ കണ്ണുകളും സഞ്ജുവിലേക്ക്

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ സൂപ്പർ എട്ട് മത്സരത്തിലെ പ്ലേയിങ് ഇലവനെ ഇന്ത്യ നിലനിർത്തും

രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:34 IST)

India vs England: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ ഇന്ന്. ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യയെ ഇംഗ്ലണ്ട് നേരിടും. ഇന്ന് ജയിക്കുന്നവർ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടണം. മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി ഏഴിനു മത്സരം ആരംഭിക്കും.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ സൂപ്പർ എട്ട് മത്സരത്തിലെ പ്ലേയിങ് ഇലവനെ ഇന്ത്യ നിലനിർത്തും. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഓപ്പണറായി തുടരും. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ 97 റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്ന സഞ്ജുവിലായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ.

സാധ്യത ഇലവൻ: അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, ജസ്പ്രിത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി


