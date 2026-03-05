വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026
സഞ്ജുവിന്റെ വീക്ക്‌നെസ് ആര്‍ച്ചര്‍ക്ക് നന്നായറിയാം, നേരിടാന്‍ പ്ലാന്‍ വേണം, സഞ്ജുവിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിസ്

മിഡ്- വിക്കറ്റ് മേഖലയില്‍ സഞ്ജു കരുത്തനാണെങ്കിലും 140 കിലോമീറ്ററിന് മുകളില്‍ വേഗതയുള്ള ഷോര്‍ട്ട് ബോളുകള്‍ താരത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് ഡുപ്ലെസിസ് പറയുന്നത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:10 IST)
വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ നിര്‍ണായക മത്സരത്തില്‍ പുറത്താകാതെ നേടിയ 97 റണ്‍സ് പ്രകടനത്തോടെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ സ്റ്റാറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സഞ്ജു സാംസണ്‍. ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനില്‍ ഇല്ലാതിരുന്ന സഞ്ജുവാണ്. സെമിഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ വെയ്ക്കുന്ന ബാറ്റര്‍മാരില്‍ ഒരാള്‍. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ച സഞ്ജു നടത്തുമെന്നാണ് ആരാധകരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പ്രകടനത്തിന് മുന്‍പായി സഞ്ജുവിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ നായകനായ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിസ്.

മിഡ്- വിക്കറ്റ് മേഖലയില്‍ സഞ്ജു കരുത്തനാണെങ്കിലും 140 കിലോമീറ്ററിന് മുകളില്‍ വേഗതയുള്ള ഷോര്‍ട്ട് ബോളുകള്‍ താരത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് ഡുപ്ലെസിസ് പറയുന്നത്. സഞ്ജുവിനെ ആക്രമിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരേയൊരു മേഖല ഷോര്‍ട്ട് ബോളുകളാണ്.അതും നല്ല വേഗതയില്‍ വരുന്ന പന്തുകള്‍. മികച്ച ബാക്ക് സ്വിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് നേരെ വരുന്ന പന്തുകളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സഞ്ജുവിനാകും. എന്നാല്‍ 140 കിലോമീറ്ററിന് മുകളില്‍ വരുന്ന ഷോര്‍ട്ട് ബോളുകള്‍ സഞ്ജുവിന് വീക്ക്‌നസാണ്. അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനറിയാം.

സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ മുസര്‍ബാനിയുടെ പന്തില്‍ സഞ്ജു പുറത്തായത് നമ്മള്‍ കണ്ടതാണ്. ആര്‍ച്ചറെ പോലെ അതിവേഗ ബൗളര്‍മാരെ നേരിടാന്‍ സഞ്ജുവിന് കൃത്യമായ പ്ലാന്‍ വേണം. ആര്‍ച്ചര്‍ അത്തരം പന്തുകള്‍ എറിയുമ്പോള്‍ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണം, എങ്ങനെ റണ്‍സ് കണ്ടെത്തണം എന്നൊക്കെ സഞ്ജു മുന്‍കൂട്ടി പ്ലാന്‍ ചെയ്യണം, അത്തരം പന്തുകള്‍ ആക്രമിക്കണോ അതോ മറ്റ് ബൗളര്‍മാരെ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കണോ എന്നതെല്ലാം സഞ്ജുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിസ് പറഞ്ഞു.


