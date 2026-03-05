രേണുക വേണു|
ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യ സെമിയിലെത്തില്ലെന്ന പ്രവചനം പാളിയെങ്കിലും സെമിഫൈനലില് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുമെന്ന പ്രവചനവുമായി പാക് മുന് താരം മുഹമ്മദ് ആമിര്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവചനവും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ നേരിട്ട തോല്വിക്കും പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ സെമിഫൈനലില് എത്തില്ലെന്ന പ്രവചനം ആമിര് നടത്തിയത്. വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ഒറ്റയാള് പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.
ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യ- ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ആവര്ത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആമിര്. സെമിയില് ഇംഗ്ലണ്ടിനാണ് കൂടുതല് സാധ്യതയെന്ന് ആമിര് പറയുന്നു. ഇന്ത്യന് ടീം ഒന്നോ രണ്ടോ കളിക്കാരെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നു. ബാറ്റിങ്ങില് ഭൂരിഭാഗം കളിക്കാരും ഫോമിലല്ല, ടീമിനെ ഒന്നോ രണ്ടോ കളിക്കാരാണ് താങ്ങിനിര്ത്തുന്നത്. അതിനാല് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആധിപത്യം പുലര്ത്താന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല. ആമിര് പറയുന്നു. പാക് മുന്താരമായ റാഷിദ് ലത്തീഫും ഇംഗ്ലണ്ടിനാണ് സാധ്യത നല്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മധ്യനിര ശക്തമാണെന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു കളിക്കാരന് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയാല് ഇന്ത്യയെ തോല്പ്പിക്കാന് ഇംഗ്ലണ്ടിനാകുമെന്നും റാഷിദ് ലത്തീഫ് പറയുന്നു.