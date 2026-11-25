അടിസ്ഥാന വില 2 കോടി, ഐപിഎൽ 2027 താരലേലത്തിലേക്ക് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ബെൻ സ്റ്റോക്സ്
ഐ.പി.എല് 2027 മിനി താരലേലത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക പട്ടികയില് ഇടംപിടിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് മുന് നായകനും സ്റ്റാര് ഓള്റൗണ്ടറുമായ ബെന് സ്റ്റോക്സ്.
ഐ.പി.എല് 2027 മിനി താരലേലത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക പട്ടികയില് ഇടംപിടിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് മുന് നായകനും സ്റ്റാര് ഓള്റൗണ്ടറുമായ ബെന് സ്റ്റോക്സ്. ഡിസംബര് 16-ന് ഗോവയില് നടക്കുന്ന താരലേലത്തിനായി ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന അടിസ്ഥാന വിലയായ രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് 35-കാരനായ സ്റ്റോക്സ് പേര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് നിന്ന് വിരമിച്ച സ്റ്റോക്സ്, 2023-ല് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിന് വേണ്ടിയാണ് അവസാനമായി ഐ.പി.എല്ലില് കളിച്ചത്.
മെഗാ ലേലത്തില് നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന താരങ്ങള്ക്ക് അതേ സൈക്കിളിലെ തുടര്ന്നുള്ള മിനി ലേലങ്ങളില് പങ്കെടുക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന ബി.സി.സി.ഐ ചട്ടം നിലനില്ക്കെ, സ്റ്റോക്സിന് ലേലത്തില് പങ്കെടുക്കാന് ബോര്ഡ് പ്രത്യേക അനുമതി നല്കിയതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
നവംബര് 24-ന് രാത്രി പത്ത് ഫ്രാഞ്ചൈസികള്ക്കും ബി.സി.സി.ഐ കൈമാറിയ പ്രാഥമിക പട്ടികയില് ആകെ 1,220 താരങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതില് 939 ഇന്ത്യന് താരങ്ങളും 281 വിദേശ താരങ്ങളും ഉള്പ്പെടുന്നു. 10 ടീമുകളിലായി അവശേഷിക്കുന്ന പരമാവധി 66 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് (25 വിദേശ താരങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ) ലേലം നടക്കുക. 184 താരങ്ങളെ ഫ്രാഞ്ചൈസികള് നേരത്തെ നിലനിര്ത്തിയിരുന്നു.
തൗഹിദ് ഹൃദോയ്, ഷൊറിഫുള് ഇസ്ലാം, ടസ്കിന് അഹ്മദ്, റിഷാദ് ഹൊസൈന് എന്നിവരടക്കം ബംഗ്ലാദേശില് നിന്നും 12 താരങ്ങള് താരലേലത്തിനായി പേര് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ സീസണില് കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഒഴിവാക്കിയ പേസര് മുസ്തഫിസുര് റഹ്മാനും മുന് നായകന് ഷാക്കിബ് അല് ഹസനും പ്രാഥമിക പട്ടികയിലില്ല. ഓസ്ട്രേലിയന് താരങ്ങളായ കാമറൂണ് ബാന്ക്രോഫ്റ്റ് (75 ലക്ഷം), സ്കോട്ട് ബോളണ്ട് എന്നിവരും ലേലത്തിനുണ്ട്.
ഇന്ത്യന് താരങ്ങളില് ദീപക് ചാഹര്, ആവേശ് ഖാന് (ഇരുവരും രണ്ട് കോടി അടിസ്ഥാന വില), ആകാശ് ദീപ്, ഉമ്രാന് മാലിക്, മായങ്ക് അഗര്വാള്, കരുണ് നായര് തുടങ്ങിയവരും പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുന്നു. ഫ്രാഞ്ചൈസികള് നല്കുന്ന ചുരുക്കപ്പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ബി.സി.സി.ഐ ഉടന് അന്തിമ ലേലപ്പട്ടിക പുറത്തുവിടും.ALSO READ: ഒരു മണിക്കൂർ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയാൽ ജയിക്കാൻ അവസരവും, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ സമനിലയിൽ വിമർശനവുമായി കെ ശ്രീകാന്ത്