  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. South Africa vs Australia 3rd Test Day 5
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (14:25 IST)

പൊരുതി മൾഡറും റിക്കൽട്ടണും; ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ 288 റൺസ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തിരിച്ചുവരവ്

South Africa vs Australia, Australia South Africa Test Match
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (14:30 IST)
google-news
ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ആതിഥേയർ 387 റൺസ് നേടി. ആകെ ലീഡ് 274 റൺസ്. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ 275 റൺസ് വേണം. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. 
 
സ്‌കോർ കാർഡ് 
 
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് - 329 ന് ഓൾഔട്ട് 
 
ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് - 429 ന് ഓൾഔട്ട് 
 
ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 100 റൺസ് ലീഡ് 
 
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് - 387 ന് ഓൾഔട്ട് 
 
ഓസ്‌ട്രേലിയ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് - 14/2 
 
റിക്കൽട്ടണും മൾഡറിനും സെഞ്ചുറി 
 
രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 131-4 എന്ന നിലയിൽ പതറിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി റയാൻ റിക്കൽട്ടണും വിയാൻ മൾഡറും സെഞ്ചുറി നേടി. റിക്കൽട്ടൺ 219 പന്തിൽ 12 ഫോർ സഹിതം 101 റൺസ് നേടി. മൾഡർ 221 പന്തിൽ 10 ഫോറും നാല് സിക്‌സും സഹിതം 115 റൺസെടുത്തു. മാത്യു ബ്രീറ്റ്‌സ്‌കി (43), മാർക്വീസ് മാർക്രം (62) എന്നിവരും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി തിളങ്ങി. 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഭുവനേശ്വറിനെ ഒഴിവാക്കിയത് തന്നെ; പേസ് കുറഞ്ഞത് വിനയായി

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തി, വൈഭവും ഭുവിയും പുറത്ത്, കിവികളെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് ഇന്ത്യ

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തി, വൈഭവും ഭുവിയും പുറത്ത്, കിവികളെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് ഇന്ത്യന്യൂസിലന്‍ഡ് നിരയില്‍ കെയ്ല്‍ ജാമിസണ് പകരം നഥന്‍ സ്മിത്തും ഇടം പിടിച്ചു.

5 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് , രക്ഷകനായി അവതരിച്ച് ഒമർസായി, സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ അഫ്ഗാന് അവിശ്വസനീയ ജയം, ലോക റെക്കോർഡ്

5 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് , രക്ഷകനായി അവതരിച്ച് ഒമർസായി, സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ അഫ്ഗാന് അവിശ്വസനീയ ജയം, ലോക റെക്കോർഡ്50 പന്തില്‍ 116 റണ്‍സുമായി തിലങ്ങിയ ഓള്‍ റൗന്റര്‍ അസ്മത്തുള്ള ഒമര്‍സായിയും 52 റണ്‍സുമായി തിളങ്ങിയ ഇജാസ് അഹ്‌മദ് സായിയുമാണ് അഫ്ഗാനെ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചത്.

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, ലോക്കി ഫെർഗൂസനും മാറ്റ് ഹെൻറിയും പുറത്ത്, കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, ലോക്കി ഫെർഗൂസനും മാറ്റ് ഹെൻറിയും പുറത്ത്, കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിപരിക്കേറ്റ ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസനും മാറ്റ് ഹെന്റിയും ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര നേരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ലസിത് മലിംഗയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പിരിഞ്ഞു

ലസിത് മലിംഗയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പിരിഞ്ഞുകോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ ഉടച്ചുവാർക്കൽ തുടർന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ബൗളിങ് പരിശീലകരായ ലസിത് മലിംഗ, പരാസ് മാംബ്രെ എന്നിവരും തെറിച്ചു. ഫീൽഡിങ് കോച്ച് കാൾ ഹോപ്കിൻസും പുറത്തായി.

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റാഞ്ചിയില്‍ നടന്ന പ്രാക്ടീസ് സെഷനില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് വൈഭവ് നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പൊരുതി മൾഡറും റിക്കൽട്ടണും; ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ 288 റൺസ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തിരിച്ചുവരവ്

പൊരുതി മൾഡറും റിക്കൽട്ടണും; ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ 288 റൺസ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തിരിച്ചുവരവ്ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ആതിഥേയർ 387 റൺസ് നേടി. ആകെ ലീഡ് 274 റൺസ്. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ 275 റൺസ് വേണം. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി.

ഭുവനേശ്വറിനെ ഒഴിവാക്കിയത് തന്നെ; പേസ് കുറഞ്ഞത് വിനയായി

ഭുവനേശ്വറിനെ ഒഴിവാക്കിയത് തന്നെ; പേസ് കുറഞ്ഞത് വിനയായിന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ നാലാം ട്വന്റി 20 യിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇറക്കാത്തതിന് കാരണം മുൻ മത്സരങ്ങളിലെ മോശം പ്രകടനം. ആദ്യ മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങളിലും ഭുവി ഇന്ത്യക്കായി കളിച്ചിരുന്നു.

2028ൽ ഗംഭീർ ഐപിഎല്ലിലേക്കോ, വലവിരിച്ച് 4 ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ, മുന്നിൽ വമ്പൻ ഓഫറുകൾ

2028ൽ ഗംഭീർ ഐപിഎല്ലിലേക്കോ, വലവിരിച്ച് 4 ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ, മുന്നിൽ വമ്പൻ ഓഫറുകൾനാല് ഫ്രാഞ്ചൈസികള്‍ ഗംഭീറിനായി താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നും ഇതില്‍ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായി ഗംഭീറിന്റെ പ്രതിനിധികള്‍ ഔദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചതായും ദൈനിക് ജാഗരണാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

ഞാൻ തന്നെയാടാ ബോട്ട്.. 15 മിനിറ്റിൽ ഹാട്രിക്കടിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, 1000 ഗോളുകളിലേക്ക് ഇനി 15 ഗോളുകളുടെ മാത്രം ദൂരം

ഞാൻ തന്നെയാടാ ബോട്ട്.. 15 മിനിറ്റിൽ ഹാട്രിക്കടിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, 1000 ഗോളുകളിലേക്ക് ഇനി 15 ഗോളുകളുടെ മാത്രം ദൂരംബാലണ്‍ഡിയോര്‍ ഓഫ് ഓള്‍ ടൈം(BOAT) പുരസ്‌കാരം നേടിയതിന് പിന്നാലെ സൗദി പ്രോ ലീഗില്‍ ഹാട്രിക് നേട്ടവുമായി ആഘോഷിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ.

ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ഉടക്കിയോ?, കളി കഴിഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കാതെ ഹർമനും സ്മൃതിയും

ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ഉടക്കിയോ?, കളി കഴിഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കാതെ ഹർമനും സ്മൃതിയുംദീര്‍ഘകാലം ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഹര്‍മന്‍പ്രീതിന് പകരം സ്മൃതി മന്ദാനയെയാണ് ബിസിസിഐ ക്യാപ്റ്റനായി തിരെഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാല്‍ ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ താരങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായതായാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.