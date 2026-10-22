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  4. Steve Smith Reaches 11,000 Test Runs Milestone, Joins Ricky Ponting and Allan Border in Elite Australian Club
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (11:44 IST)

ടീം തോൽവിയുടെ വക്കിൽ, പക്ഷേ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് എലൈറ്റ് ക്ലബിൽ, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 11,000 റൺസ് തികച്ചു, പോണ്ടിങ്ങിനും ബോർഡർക്കുമൊപ്പം

88 പന്തില്‍ 28 റണ്‍സുമായി സ്റ്റീവ് സ്മിത്തായിരുന്നു ഓസീസിന്റെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍.

Steve Smith
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (11:46 IST)
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ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ തോല്‍വിക്ക് മുന്നിലാണെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ 11,000 റണ്‍സെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്. മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 92 റണ്‍സിന് 5 വിക്കറ്റെന്ന നിലയില്‍ നിന്നും ക്യാപ്റ്റന്‍ തെംബ ബവുമയുടെ സെഞ്ചുറിയുടെയും മാര്‍ക്കോ യാന്‍സെന്‍, സൈമണ്‍ ഹാര്‍മര്‍ എന്നിവരുടെ അര്‍ധസെഞ്ചുറികളുടെയും ബലത്തില്‍ 425 റണ്‍സ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എടുത്തിരുന്നു.
 
 എന്നാല്‍ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഇന്നിങ്ങ്‌സ് 99 റണ്‍സില്‍ അവസാനിച്ചിരുന്നു. 88 പന്തില്‍ 28 റണ്‍സുമായി സ്റ്റീവ് സ്മിത്തായിരുന്നു ഓസീസിന്റെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍. ഈ പ്രകടനത്തോടെ ഓസീസിനായി 11,000 ടെസ്റ്റ് റണ്‍സ് നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് സ്മിത്ത് സ്വന്തമാക്കിയത്. 13,378 റണ്‍സുമായി റിക്കി പോണ്ടിംഗ്, 11,174 റണ്‍സുമായി അലന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ എന്നിവര്‍ മാത്രമാണ് സ്മിത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്.  226 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളില്‍ നിന്നാണ് സ്മിത്തിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം. ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ 11,000 റണ്‍സ് പിന്നിടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ താരമാണ് സ്മിത്ത്.  208 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ശ്രീലങ്കയുടെ കുമാര്‍ സങ്കക്കാരയാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതുള്ളത്.  ബ്രയന്‍ ലാറ (213), റിക്കി പോണ്ടിംഗ് (222), സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍(223) എന്നിവരാണ് സ്മിത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്.
 
സെന്റ് ജോര്‍ജ്ജ് പാര്‍ക്കില്‍ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ വ്യക്തിഗത നേട്ടം കൈവരിച്ചെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്‌സില്‍ വെറും 99 റണ്‍സിന് പുറത്തായതോടെ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില്‍ കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണ്. ഫോളോ ഓണ്‍ വഴങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഒടുവില്‍ വിവരം കിട്ടുമ്പോള്‍ 156 റണ്‍സിന് 4 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലാണ്. 87 റണ്‍സുമായി ട്രാവിസ് ഹെഡും 2 റണ്‍സുമായി സ്‌കോട്ട് ബോളണ്ടുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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