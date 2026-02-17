ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026
3 പദവി, ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഓഹരി, ഗംഭീറിന് മുൻപിൽ വമ്പൻ ഓഫറുകൾ നിരത്തി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്!

ഇതാദ്യമായാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ പ്രധാനപദവികളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഓഫര്‍ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്‍കുന്നത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:10 IST)
ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറിന് വമ്പന്‍ ഓഫര്‍ മുന്നോട്ട് വെച്ച് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ്. അടുത്ത ഐപിഎല്‍ സീസണില്‍ രാജസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായാല്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ സിഇഒ, മെന്റര്‍, ഫ്രാഞ്ചൈസ് പങ്കാളി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങള്‍ നല്‍കാമെന്നാണ് രാജസ്ഥാന്‍ വാഗ്ദാനം.ദൈനിക് ജാഗ്രന്‍ ആണ് ഈ വിവരം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ഇപ്പോള്‍ ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഭൂരിഭാഗം ഓഗരി ഉടമകളും പുതിയ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓഹരികള്‍ ഗംഭീറിന് ഓഫര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ പ്രധാനപദവികളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഓഫര്‍ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്‍കുന്നത്.

അതേസമയം നിലവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം പരിശീലകനായ ഗംഭീറിന് ജസ്റ്റിസ് ലോദ കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശ പ്രകാരം ഈ ഓഫര്‍ സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലന പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് മറ്റൊരു ടീമിന്റെ പരിശീലകനാകാനാവില്ല എന്നതാണ് ഗംഭീറിന് മുന്നിലുള്ള തടസ്സം. ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ മാത്രമെ ഗംഭീറിന് രാജസ്ഥാന്റെ ഓഫര്‍ സ്വീകരിക്കാനാകു. നിലവില്‍ 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പ് വരെയാണ് ഗംഭീറിന് കരാറുള്ളത്.

ഗംഭീര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ദേശീയ ടീമില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നത്. ടി20 ലോകകപ്പ് 2026-ല്‍ ഇന്ത്യ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ 2027ലെ ലോകകപ്പ് ക്യാമ്പയിന്‍ വിജയകരാമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകും ഗംഭീര്‍ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുക.

KKR-നെ 2024-ല്‍ ഐപിഎല്‍ കിരീടത്തില്‍ എത്തിക്കുകയും LSG-യെ രണ്ടുതവണ പ്ലേഓഫ്‌സിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്ത ഗംഭീറിന് രാജസ്ഥാനെ വീണ്ടും ജേതാക്കളാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.


