ഇന്ത്യക്കെതിരെ നാണംകെട്ടതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് പാക് സൈനിക മേധാവി, മൊഹ്സിൻ നഖ്‌വി തെറിച്ചേക്കും

കേവലം ഒരു കായിക പരാജയമായല്ല പാക് സൈനിക നേതൃത്വം ഈ തോല്‍വിയെ കാണുന്നത്.

ഇസ്ലാമാബാദ്| അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:18 IST)
ഇസ്ലാമാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിര്‍ണ്ണായക മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയോടേറ്റ ദയനീയ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിലും ഭരണതലത്തിലും വന്‍ അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യത. ഇന്ത്യയോട് 61 റണ്‍സിന് തോറ്റതിന് പിന്നാലെ പാക് സൈനിക മേധാവി ജനറല്‍ അസിം മുനീര്‍ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയതോടെ പി.സി.ബി ചെയര്‍മാന്‍ മൊഹ്‌സിന്‍ നഖ്വിയുടെ കസേര തെറിക്കുമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട്.

കൊളംബോയിലെ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 176 റണ്‍സ് പിന്തുടര്‍ന്ന പാകിസ്ഥാന്‍ 114 റണ്‍സിന് തകരുകയായിരുന്നു. കേവലം ഒരു കായിക പരാജയമായല്ല പാക് സൈനിക നേതൃത്വം ഈ തോല്‍വിയെ കാണുന്നത്. ടീമിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലുണ്ടായ വീഴ്ചകളും ബോര്‍ഡിന്റെ ഭരണപരമായ പോരായ്മകളും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിച്ചുവെന്നാണ് ജനറല്‍ അസിം മുനീറിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ശരീഫിന്റെ മിലിട്ടറി സെക്രട്ടറി മുഖേനയാണ് സൈനിക മേധാവി തന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്.

മത്സരത്തിന് മുന്‍പ് ഐ.സി.സിയുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തിനിടെ, 'തങ്ങള്‍ക്ക് ആരെയും ഭയമില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ അസിം മുനീറിനെ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാമെന്നും' നഖ്വി പറഞ്ഞിരുന്നു. സൈന്യത്തിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരമൊരു പരാമര്‍ശം നടത്തിയത് റാവല്‍പിണ്ടിയിലെ സൈനികനേതൃത്വത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുന്‍ പാക് താരം ഷോയിബ് അക്തര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ നഖ്വിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവര്‍ ബോര്‍ഡ് ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടീം തകരുന്നതെന്ന് അക്തര്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. പാകിസ്ഥാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂടിയായ മൊഹ്‌സിന്‍ നഖ്വിക്ക് പി.സി.ബി ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനം ഉടന്‍ ഒഴിയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പാക് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ പാക് ക്രിക്കറ്റില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമായ അഴിച്ചുപണികള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിലവില്‍ പാകിസ്ഥാനിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂടിയാണ് നഖ്വി.


