ബുധന്‍, 28 ജനുവരി 2026
ടി20 ലോകകപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ ഗംഭീറിന്റെ സ്ഥാനവും തെറിക്കും, തുറന്നടിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം

Gautam Gambhir
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 28 ജനുവരി 2026 (15:35 IST)
2026 ടി20 ലോകകപ്പ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനെന്ന റോളില്‍ നിന്നും ഗൗതം ഗംഭീര്‍ പുറത്താകുമെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ മനോജ് തിവാരി. ലോകകപ്പ് നിലനിര്‍ത്താനായില്ലെങ്കില്‍ ഗംഭീറിനെതിരെ ബിസിസിഐ കടുത്ത നിലപാടെടുക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് തിവാരി നല്‍കുന്നത്.

സമീപകാലത്ത് ന്യൂസിലാന്‍ഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര തോല്‍വി ഉള്‍പ്പെടെ ഏകദിന/ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു ടീമിന് ലോകകപ്പ് പ്രകടനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാനദണ്ഡം. ടി20 ലോകകപ്പില്‍ വിജയം കൈവരിക്കാനായില്ലെങ്കില്‍, പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് മാറ്റം അനിവാര്യമാകും എന്നാണ് തിവാരി പറയുന്നത്. നിലവില്‍ ഗംഭീറിന് പൂര്‍ണ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് ബിസിസിഐയെങ്കിലും, ലോകകപ്പ് ഫലമുണ്ടാക്കുന്ന സമ്മര്‍ദം അവഗണിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് മുന്‍ താരത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.

അതേസമയം, ഗംഭീറിന് പകരക്കാരനായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മന്റെ പേരും തിവാരി മുന്നോട്ടുവച്ചു. ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലും ഇടക്കാല പരിശീലകനായും ലക്ഷ്മന്‍ കാഴ്ചവെച്ച പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ടീം മികച്ച വിജയനിരക്ക് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തിവാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ ഭാവി രൂപകല്‍പ്പനയില്‍ സ്ഥിരതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കണമെന്നാണ് തിവാരിയുടെ അഭിപ്രായം.


