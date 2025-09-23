Pakistan vs Sri Lanka: ഇന്ന് തോറ്റാല്‍ പാക്കിസ്ഥാന്റെ കാര്യം ഏറെക്കുറെ തീരുമാനമാകും; നാണംകെടുത്തുമോ ശ്രീലങ്ക?

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 സെപ്റ്റംബര് 2025 (12:51 IST)
Pakistan vs Sri Lanka: ഏഷ്യ കപ്പ് സൂപ്പര് ഫോറില് പാക്കിസ്ഥാനു അഗ്നിപരീക്ഷ. ഇന്ന് അബുദാബി ഷെയ്ഖ് സയദ് സ്റ്റേഡിയത്തില് വെച്ച് നടക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരം നിര്ണായകമാകും. ഇന്ത്യന് സമയം രാത്രി എട്ടിനാണ് പാക്കിസ്ഥാന് - ശ്രീലങ്ക മത്സരം ആരംഭിക്കുക.
ഇന്ന് ശ്രീലങ്കയോടു പരാജയപ്പെട്ടാല് പാക്കിസ്ഥാന് ഫൈനലില് എത്താതെ പുറത്താകുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിക്കാം. നിലവില് സൂപ്പര് ഫോര് പോയിന്റ് ടേബിളില് അവസാന സ്ഥാനത്താണ് പാക്കിസ്ഥാന്.
സൂപ്പര് ഫോറിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയോടു തോല്വി വഴങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്നുകൂടി തോറ്റാല് പാക്കിസ്ഥാനു ഫൈനലില് എത്തുക അസാധ്യമാകും. നെറ്റ് റണ്റേറ്റിലും പാക്കിസ്ഥാന് വളരെ പിന്നിലാണ്. ഇന്ത്യയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ബംഗ്ലാദേശ് രണ്ടാമതും ശ്രീലങ്ക മൂന്നാമതും.