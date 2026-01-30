വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026
2650 ദിവസം കാത്തിരുന്നാലെന്താ... ഒടുവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തി പാകിസ്ഥാൻ

ഓസീസിനെതിരെ 2650 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കുന്നത്.

Pakistan Beats Australia after 2650 days
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026 (11:23 IST)
Pak vs Aus: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ കഴിഞ്ഞ് 7 വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട പരാജയങ്ങള്‍ക്ക് ഒടുക്കം വിജയം കൊണ്ട് മറുപടി നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തീല്‍ 22 റണ്‍സിനാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ വിജയം നേടിയത്. ഓസീസിനെതിരെ 2650 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കുന്നത്.


നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന്‍ ഓപ്പണര്‍ സൈം അയൂബിന്റെയും (40), നായകന്‍ സല്‍മാന്‍ അലി ആഘയുടെയും (39) ബാറ്റിംഗ് മികവില്‍ 20 ഓവറില്‍ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 168 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസീസ് നിര 146 റണ്‍സിന് കൂടാരം കയറുകയായിരുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണര്‍മാരെ പുറത്താക്കൊകൊണ്ട് സൈം അയൂബ് മികച്ച തുടക്കമാണ് പാകിസ്ഥാന് നല്‍കിയത്. അബ്രാര്‍ അഹ്‌മ്മദിന്റെ സ്പിന്‍ ബൗളിങ്ങ് വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയതോടെയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ചത്. ഓസീസ് നിരയില്‍ 36 റണ്‍സുമായി കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനാണ് ടോപ് സ്‌കോറര്‍. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കായി സ്പിന്നര്‍ ആദം സാമ്പ 4 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി.



