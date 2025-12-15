അഭിറാം മനോഹർ|
ധര്മ്മശാലയില് നടന്ന മൂന്നാം ടി20യില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തോല്പ്പിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പരയില് 2-1 ലീഡ് നേടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്ക നല്കുന്നതാണ് ടീം നായകന്റെയും ഉപനായകന്റെയും പ്രകടനങ്ങള്. മൂന്നാം ടി20യില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും 28 പന്തില് 28 റണ്സാണ് ശുഭ്മാന് ഗില് നേടിയത്. സൂര്യകുമാര് യാദവാകട്ടെ 11 പന്തില് 12 റണ്സ് നേടി മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിലും പതിവ് പിക് അപ്പ് ഷോട്ടാണ് സൂര്യയുടെ പുറത്താകലിന് കാരണമായത്. ഇതിന് പിന്നാലെ താരത്തിന്റെ ഷോട്ട് സെലക്ഷനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിഹാസതാരമായ സുനില് ഗവാസ്കര്.
ഫൈന്ലെഗില് ബൗണ്ടറി നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലുങ്കി എന്ഗിഡിയുടെ പന്തില് സൂര്യ വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെ സൂര്യയുടെ ഷോട്ട് സെലക്ഷനെ വിമര്ശിച്ച് കമന്ററി ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്ന സുനില് ഗവാസ്കര് രംഗത്ത് വന്നു. നിങ്ങള് ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെയെങ്കിലും ഇത്തരം ഷോട്ടുകള് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജില് വെയ്ക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 12 റണ്സ് എടുക്കാന് വേണ്ടി ഒരു സൂര്യകുമാര് യാദവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഇന്ത്യ 117 റണ്സില് ഒതുക്കിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ അഭിഷേക് ശര്മയുടെയും(35) ശുഭ്മാന് ഗില്ലിന്റെയും(28) തിലക് വര്മയുടെയും (26) പ്രകടനങ്ങളുടെ മികവില് അനായാസകരമായ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.