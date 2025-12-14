ഞായര്‍, 14 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
Chennai Super Kings : ബാറ്റിങ്ങ് സെറ്റാണ്, ഫിനിഷിങ് റോളിലും ബൗളിങ്ങിലും ശ്രദ്ധ വെയ്ക്കാൻ ചെന്നൈ, ആരെ ടീമിലെത്തിക്കും

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 14 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (17:27 IST)
ഐപിഎല്‍ മിനി താരലേലം ഡിസംബര്‍ 16 ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ ആരാധകരെല്ലാവരും വലിയ കാത്തിരിപ്പിലാണ്. മിനി താരലേലത്തിന് മുന്‍പായി വലിയ അഴിച്ചുപണികളാണ് പല ടീമുകളും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സ് കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ടീമില്‍ നിന്നും വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഇത്തവണ താരലേലത്തിനെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ പല താരങ്ങളെയും കൈവിട്ട ചെന്നൈ യുവതാരങ്ങളെയാണ് കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. താരലേലത്തിന് മുന്‍പായി ടീമിന്റെ വിശ്വസ്ത താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് നായകനായിരുന്ന സഞ്ജു സാംസണെ ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ചിരുന്നു.

എം എസ് ധോനി, റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക് വാദ്, സഞ്ജു സാംസണ്‍, ആയുഷ് മാത്രെ,ഡെവാള്‍ഡ് ബ്രെവിസ്, ഉര്‍വില്‍ പട്ടേല്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ഒരു ശക്തമായ ബാറ്റിങ്ങ് നിര ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ചെന്നൈയ്ക്കുണ്ട്. ശ്രേയാസ് ഗോപാല്‍, നൂര്‍ അഹമ്മദ്,മുകേഷ് ചൗധരി, ഖലീല്‍ അഹമ്മദ്, അന്‍ഷുല്‍ കാംബോജ്, രാമകൃഷ്ണ ഘോഷ്, ജെയ്മി ഓവര്‍ട്ടണ്‍ എന്നിങ്ങനെ മോശമല്ലാത്ത ബൗളിംഗ്/ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ നിരയും ചെന്നൈയ്ക്കുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ താരലേലത്തിന് 43.4 കോടി എന്ന പേഴ്‌സിലെത്തുന്ന ചെന്നൈയ്ക്ക് മികച്ച ഇലവനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്.

മുന്‍നിരയില്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍, ആയുഷ് മാത്രെ, റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ് എന്നിവരെത്തുമ്പോള്‍ ശിവം ദുബെ, ഡെവാള്‍ഡ് ബ്രെവിസ്, ഉര്‍വില്‍ പട്ടേല്‍ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോനി എന്നിങ്ങനെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ മധ്യനിരയിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവസാന ഓവറുകളില്‍ തകര്‍ത്തടിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിനിഷിംഗ് താരത്തെ ചെന്നൈ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ 9 സ്ലോട്ടുകളാണ് ചെന്നൈയ്ക്ക് ഒഴിവുള്ളത്. ഇതില്‍ 4 സ്ലോട്ടുകള്‍ വിദേശതാരങ്ങളുടേതാണ്. മിഡില്‍ ഓര്‍ഡറില്‍ ആങ്കര്‍/ഫിനിഷര്‍ റോള്‍ കളിക്കാനാകുന്ന ഒരു ഗണ്‍ താരത്തെയും ഡെത്ത് ഓവറുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകുന്ന ബൗളറെയുമാകും ചെന്നൈ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുക.


നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ ചെന്നൈ റഡാറില്‍ വരാന്‍ കാരണങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്. മിഡില്‍ ഓര്‍ഡറില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യുമെന്നതും മികച്ച ബൗളറാണെന്നതും കാമറൂണിന് ഗുണകരമാണ്. ഗ്രീന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്പിന്‍ ഓള്‍ റൗണ്ടറായ ലിയാം ലിവിങ്ങ്സ്റ്റണിനെയും ചെന്നൈ നോട്ടമിട്ടേക്കാം. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ പരാജയമായിരുന്നെങ്കിലും സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്ന ചെന്നൈ പിച്ചില്‍ നൂര്‍ അഹമ്മദിനൊപ്പം സ്പിന്നറായും ലിവിങ്ങ്സ്റ്റണിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകും. ഡെത്ത് ഓവര്‍ എറിയുന്ന ബൗളറെയാണ് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നതെങ്കില്‍ ജെറാള്‍ഡ് കൂറ്റ്‌സിയെയാകും ചെന്നൈ സ്വന്തമാക്കുക.


