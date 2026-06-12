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  4. Shefali varma will be the safety valve for india says Nasser hussain ahead of Womens T20 worldcup
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 12 June 2026 (17:23 IST)

Women's T20 Worldcup : ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം ബൗളിംഗ്, ഷെഫാലി വർമ നിർണായക താരമാകുമെന്ന് നാസർ ഹുസൈൻ

Shefali Verma
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (17:23 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (16:59 IST)
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വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബൗളിങ്ങില്‍ സന്തുലനം നല്‍കുന്നതില്‍ ഷെഫാലി വര്‍മയുടെ സാന്നിധ്യം നിര്‍ണായകമാകുമെന്ന് മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകനായ നാസര്‍ ഹുസൈന്‍. ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നിര ശക്തമാണ്. എന്നാല്‍ ബൗളിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ സേഫ്റ്റി വാല്‍വായി മാറുക ഷെഫാലി ആയിരിക്കുമെന്നതാണ് നാസര്‍ ഹുസൈന്റെ നിരീക്ഷണം.
 
ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഭാരതി ഫുള്‍മാലിയുടെ കൂടെ വരവോടെ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ശക്തമാണ്. ഷെഫാലി വര്‍മ, റിച്ച ഘോഷ് എന്നിങ്ങനെ മികച്ച ഹിറ്റര്‍മാരും ഇന്ത്യന്‍ നിരയിലുണ്ട്. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം പരിചയസമ്പന്നരായ ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗറും, സ്മൃതി മന്ദാനയും ജെമീമ റോഡ്രിഗസും ഇന്ത്യന്‍ നിരയിലുണ്ട്.ബൗളിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ ദീപ്തി ശര്‍മ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, രേണുക സിംഗ്, ശ്രീ ചരണി എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യന്‍ നിരയിലുള്ളത്. അമന്‍ജോത് കൗര്‍, കാഷ്വി ഗൗതം എന്നിവരുടെ പരിക്കുകളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്
 
ലോകകപ്പ് പോലുള്ള ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍ ആറാം ബൗളറുടെ അഭാവം പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ആറാം ബൗളറെന്ന നിലയില്‍ ഷെഫാലി വര്‍മ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്‍ണായകമാകുമെന്നാണ് നാസര്‍ ഹുസൈന്‍ പറയുന്നത്.
ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഷെഫാലിയുടെ ബൗളിങ്ങിലെ പ്രകടനവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായിരുന്നു. ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ സ്പിന്‍ ബൗളിങ് ഏറെ ഒരധാനമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് 3 സ്പിന്നര്‍മാരുമായാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. വനിതാ ക്രിക്കറ്റില്‍ വിജയിക്കാന്‍ സ്പിന്‍ ബൗളിങ് ഏറെ സഹായിക്കും. നാസര്‍ ഹുസൈന്‍ പറഞ്ഞു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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