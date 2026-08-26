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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (14:25 IST)

എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ല : ഇഷാൻ കിഷൻ

Ishan Kishan
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (13:24 IST)
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ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ കളിക്കാനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഇന്ത്യന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ ഇഷാന്‍ കിഷന്‍. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു താരത്തിനും ആ ഫോര്‍മാറ്റ് ഇഷ്ടമാവുമെന്നും ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ പറഞ്ഞു. ദുലീപ് ട്രോഫിയില്‍ കളിക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി റെഡ് ബോള്‍ ഫോര്‍മാറ്റില്‍ കളിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഇഷാന്‍.
 
തീര്‍ച്ചയായും ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റ് കളിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും അത് ഇഷ്ടമാകും. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും അത് ഒരു താരത്തെ എങ്ങനെ മികച്ചതാക്കുമെന്നും ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം. ആളുകള്‍ എന്നെ വിശ്വസിക്കില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് റെഡ് ബോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് ശരിക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാന്‍ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം നിങ്ങള്‍ കളിക്കളത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ പന്ത് സ്വിങ് ചെയ്യും. എതിര്‍ ടീം നിങ്ങളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കും. ചെറിയ വാക്ക് തര്‍ക്കങ്ങളും തമാശകളെല്ലാമുണ്ടാകും. ഇഷാന്‍ പറയുന്നു.
 
 ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏകദിനത്തിലും ടി20യിലും തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവില്‍ ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ താരത്തെ ഇന്ത്യ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. നിലവില്‍ റിഷഭ് പന്ത്, ധ്രുവ് ജുറല്‍, കെ എല്‍ രാഹുല്‍ തുടങ്ങിയ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍മാര്‍ ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. നിലവില്‍ ദുലീപ് ട്രോഫിയില്‍ ഈസ്റ്റ് സോണിന്റെ നായകനാണ് ഇഷാന്‍. 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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