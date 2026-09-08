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  4. 'Captaincy Leads to Immense Personal Growth': Ishan Kishan Ahead of Duleep Trophy Final
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (17:09 IST)

ക്യാപ്റ്റൻസി കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ സഹായിച്ചിട്ടെ ഉള്ളു, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മികച്ച കളിക്കാരനാക്കി : ഇഷാൻ കിഷൻ

Ishan Kishan
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (15:11 IST)
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നായകസ്ഥാനം ഒരു കളിക്കാരനെന്ന നിലയിലും വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലും തന്റെ വളര്‍ച്ചയില്‍ സഹായിച്ചിട്ടെ ഉള്ളുവെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്ററും വിക്കറ്റ് കീപ്പറുമായ ഇഷാന്‍ കിഷന്‍. ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിന് മുന്‍പായി ഇഎസ്പിഎന്‍ ക്രിക്കിന്‍ഫോയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റന്‍സി കളിക്കാരനെന്ന നിലയില്‍ തന്നെ സഹായിച്ച കാര്യം ഇഷാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
നായകനെന്ന നിലയില്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ വെറും ബാറ്ററായോ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായോ അല്ല ചിന്തകളുണ്ടാകുന്നത്. 11 കളിക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവവും സാഹചര്യവുമെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍സി സഹായിക്കുന്നു. സമ്മര്‍ദ്ദഘട്ടങ്ങളിലും ശാന്തനായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനാവുന്നത് വ്യക്തിജീവിതത്തിലും കരിയറിലും പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തരമത്സരങ്ങളില്‍ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ റെഡ് ബോള്‍ ഫോര്‍മാറ്റിലും ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ പറഞ്ഞു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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