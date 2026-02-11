ബുധന്‍, 11 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ബാറ്റ് പരിശോധിക്കണം, റബ്ബർ പാളിയുണ്ട്: വിചിത്രവാദവുമായി ശ്രീലങ്കൻ താരം

ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ താരത്തിന്റെ ആരോപണം.

Abhishek Sharma
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 11 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:49 IST)
ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ സംശയമുയര്‍ത്തി ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരമായ ഭാനുക രജപക്‌സെ. ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്റുകള്‍ പ്രത്യേകം തയ്യാര്‍ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും മറ്റാര്‍ക്കും ലഭിക്കാത്ത ഈ ബാറ്റുകള്‍ക്ക് മുകളില്‍ റബ്ബര്‍ കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക പാളിയുണ്ടെന്നും ഭാനുക രജപക്‌സെ പറയുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഇക്കാര്യം അറിയാമെന്നും ശ്രീലങ്കന്‍ താരം പറയുന്നു. ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ താരത്തിന്റെ ആരോപണം.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുന്നതിലും എത്രയോ മികച്ച ബാറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ബാറ്റിന് മുകളില്‍ റബ്ബര്‍ പാളിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയില്ല. ഈ ബാറ്റുകള്‍ മറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്ക് വാങ്ങാന്‍ പോലുമാകില്ല. എല്ലാവര്‍ക്കും ഇക്കാര്യമറിയാം. ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ രജപക്‌സെ പറഞ്ഞു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളേക്കാള്‍ ഇന്ത്യ വളരെയധികം മുന്‍പിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് രജപക്‌സെ വിശദീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍,ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി എന്നിവയെല്ലാം മികച്ചതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ബാറ്റ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. ശ്രീലങ്കന്‍ താരങ്ങളുടെ ബാറ്റിനേക്കാള്‍ ഇരട്ടി മികച്ചതാണ് ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റുകള്‍. പണമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കില്ല. രജപക്‌സെ വ്യക്തമാക്കി.


