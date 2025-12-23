ചൊവ്വ, 23 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പെരുമാറിയത് മോശമായ രീതിയിൽ, ആരോപണവുമായി സർഫറാസ് അഹമ്മദ്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 23 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (12:20 IST)
അണ്ടര്‍ 19 ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനലിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ പാക് താരങ്ങളോട് പെരുമാറിയത് കളിയുടെ മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിലെന്ന ആരോപണവുമായി പാക് ടീം മെന്ററും മാനേജറും മുന്‍ നായകനുമായ സര്‍ഫറാസ് അഹമ്മദ്. നേരത്തെ മത്സരത്തിന് മുന്‍പായി ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പാക് താരങ്ങളോട് സര്‍ഫറാസ് നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്ന ക്ലിപ്പുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കളിക്കളത്തില്‍ മാന്യത വിട്ട് പെരുമാറരുതെന്നായിരുന്നു ഇതിലെ നിര്‍ദേശം.

ഞാന്‍ മുന്‍പും ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ അവര്‍ കളിയെ ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് പുറത്തിരുന്ന് കളി കണ്ടപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം കളിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നിയത്. ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളുടെ പല വികാരപ്രകടനങ്ങളും കളിയുടെ മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു.

മത്സരത്തിനിടെ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യ- പാക് താരങ്ങള്‍ മൈതാനത്ത് വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ആയുഷ് മാത്രയുടെ വിക്കറ്റ് ആഘോഷിച്ച അലി റാസക്കെതിരെ ആയുഷ് മാത്ര കുപിതനാകുകയും മോശം വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സമാനമായ പെരുമാറ്റം യുവതാരമായ വൈഭവ് സൂര്യവന്‍ഷിയും പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ പാക് താരത്തിന് നേരെ നടത്തിയിരുന്നു.
അബുദാബിയില്‍ നടന്ന ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ 191 റണ്‍സിനാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ തകര്‍ത്തത്. 172 റണ്‍സടിച്ച ഓപ്പണര്‍ സമീര്‍ മിന്‍ഹാസിന്റെ സെഞ്ചുറികരുത്തില്‍ 50 ഓവറില്‍ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 347 റണ്‍സ് പാകിസ്ഥാന്‍ അടിച്ചപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്നിങ്ങ്‌സ് 26.2 ഓവറില്‍ 156ന് അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.


