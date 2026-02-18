അനാവശ്യ ചർച്ചകൾ വേണ്ട, അഭിഷേകിന് പൂർണപിന്തുണയുമായി ബാറ്റിംഗ് കോച്ച്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:49 IST)
ടി20 ലോകകപ്പില് ഇതുവരെയും റണ്സ് കണ്ടെത്താന് കഴിയാത്ത ഓപ്പണര് അഭിഷേക് ശര്മയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇന്ത്യന് ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകനായ സീതാന്ഷു കോട്ടക്. താരത്തിന് മുകളില് അനാവശ്യമായ സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ടീം മാനേജ്മെന്റ് താരത്തിന് പൂര്ണപിന്തുണയാണ് നല്കുന്നതെന്നും സിതാന്ഷു കോട്ടക് വ്യക്തമാക്കി.
അഭിഷേകിന്റെ ബാറ്റിംഗിനെ പറ്റി അനാവശ്യമായ ചര്ച്ചകള് ആവശ്യമില്ല. എതിരാളികള് എന്താണ് ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കളിക്കാര്ക്ക് ധാരണയുണ്ടാകും. എങ്ങനെ ബാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നതിനെ പറ്റി അഭിഷേകിന് വ്യക്തമായ പദ്ധതിയുണ്ട്. ടി20 ഫോര്മാറ്റ് വലിയ റിസ്കുള്ള ഫോര്മാറ്റാണ്. ചില ഘട്ടങ്ങളില് താരങ്ങള് പുറത്താകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും സിതാന്ഷു കോട്ടക് പറഞ്ഞു.
അഭിഷേക് മികച്ച ഫോമില് തന്നെയാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൃത്യമായ മൈന്ഡ് സെറ്റും പ്ലാനുമെല്ലാം അവനുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചര്ച്ചകളിലൂടെ അമിതമായി സമ്മര്ദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് താരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കും. നെതര്ലന്ഡ്സിനെതിരായ മത്സരത്തില് അവന് കഴിവിനൊത്ത പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കും. സിതാന്ഷു കോട്ടക് പറഞ്ഞു.