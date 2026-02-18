ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇന്ത്യയിൽ കളിവെച്ചാൽ എന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ, 2031ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് ഇന്ത്യ വേദിയായേക്കില്ല

കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, പാകിസ്ഥാന്റെ മത്സരങ്ങള്‍ ശ്രീലങ്കയിലോ യുഎഇയിലോ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഐസിസി പരിശോധിക്കുന്നത്.

രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:20 IST)
ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവൈര്യം കളിക്കളത്തിലേക്കും വ്യാപിച്ചതോടെ ഐസിസി ടൂര്‍ണമെന്റുകളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി ടൂര്‍ണമെന്റുകള്‍ക്കുള്ള വേദികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും മാറ്റാന്‍ ഐസിസി ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ മാധ്യമമായ ദി ഏജ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മില്‍ കളിക്കുന്നതിലെ സങ്കീര്‍ണതകള്‍ ഒഴിവാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇതോടെ 2029ല്‍ നടക്കേണ്ട ഐസിസി ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയും 2031ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പും ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റി ഐസിസി ആലോചിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിലെ വിള്ളല്‍ കായിക മേഖലയെയും ബാധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ദീര്‍ഘകാലമായി നിലനില്‍ക്കുന്നത്. 2025-ല്‍ പാകിസ്ഥാനില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഇന്ത്യ വിസമ്മതിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍, 2031-ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിന് തങ്ങളുടെ ടീമിനെ അയക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലേക്ക് പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡും (PCB) നീങ്ങിയേക്കാമെന്നാണ് ഐസിസി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഐസിസി മുന്‍കൂട്ടി ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, പാകിസ്ഥാന്റെ മത്സരങ്ങള്‍ ശ്രീലങ്കയിലോ യുഎഇയിലോ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഐസിസി പരിശോധിക്കുന്നത്. സെമി ഫൈനല്‍, ഫൈനല്‍ തുടങ്ങിയ നിര്‍ണ്ണായക മത്സരങ്ങളില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ എത്തുകയാണെങ്കില്‍ വേദിയുടെ കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ വാണിജ്യ മൂല്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരം അനിവാര്യമാണെന്നിരിക്കെ, ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫോര്‍മുല കണ്ടെത്താനാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

സ്വന്തം മണ്ണില്‍ ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം കാണാമെന്ന ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് ഈ നീക്കം തിരിച്ചടിയാണ്. സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാക് സര്‍ക്കാര്‍ ടീമിന് യാത്രാനുമതി നിഷേധിച്ചാല്‍ ഐസിസിക്ക് മറ്റ് പോംവഴികള്‍ തേടേണ്ടി വരും. എങ്കിലും, 2031-ലേക്ക് ഇനിയും വര്‍ഷങ്ങള്‍ ബാക്കിയുള്ളതിനാല്‍ അപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താകും അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക.



