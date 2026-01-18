ഞായര്‍, 18 ജനുവരി 2026
India vs New Zealand, 3rd ODI: ടോസ് ഇന്ത്യക്ക്, ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു; പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ ഈ താരമില്ല !

പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയ്ക്കു പകരം അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ് ടീമില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. വേറെ മാറ്റങ്ങള്‍ ഇല്ല

രേണുക വേണു| Last Modified ഞായര്‍, 18 ജനുവരി 2026 (13:10 IST)

India vs New Zealand, 3rd ODI: ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്‍ഡോറില്‍ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ കളിയില്‍ നിന്ന് ഒരു മാറ്റവുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്.

പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയ്ക്കു പകരം അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ് ടീമില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. വേറെ മാറ്റങ്ങള്‍ ഇല്ല. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇപ്പോള്‍ 1-1 എന്ന നിലയിലാണ്. ഇന്ന് ജയിക്കുന്നവര്‍ക്കു പരമ്പര.

പ്ലേയിങ് ഇലവന്‍: രോഹിത് ശര്‍മ, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യര്‍, കെ.എല്‍.രാഹുല്‍, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നിതീഷ് കുമാര്‍ റെഡ്ഡി, ഹര്‍ഷിത് റാണ, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്


