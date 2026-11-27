സിറാജെവിടെ?, നന്നായി പോകുന്ന ടീമിനെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണോ?, ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലെ പരിശീലകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗംഭീറിനെ മാറ്റണം, വിമർശനം കനക്കുന്നു
വിമര്ശനം ശക്തമാകുമ്പോഴും ഗംഭീറിന് പിന്തുണ നല്കികൊണ്ടാണ് ബിസിസിഐ നില്ക്കുന്നത്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലും മുഹമ്മദ് സിറാജിന് അവസരം നിഷേധിച്ചതോടെ ഇന്ത്യന് ടീം ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരായ വിമര്ശനങ്ങള് ശക്തമാകുന്നു. പ്രധാനതാരങ്ങളെ മാറ്റിനിര്ത്തുന്നത് മാത്രമല്ല സമീപകാലത്തായുള്ള ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റിലെ മോശം പ്രകടനവും ആരാധകരുടെ അതൃപ്തി വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസിലന്ഡിലെ പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില് എന്തുകൊണ്ട് സിറാജിനെ കളിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് ആരാധകര് ഉയര്ത്തുന്നത്. അതേസമയം വിമര്ശനം ശക്തമാകുമ്പോഴും ഗംഭീറിന് പിന്തുണ നല്കികൊണ്ടാണ് ബിസിസിഐ നില്ക്കുന്നത്.
സമീപകാലത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ മോശം പ്രകടനങ്ങള് കൊണ്ട് ടീമില് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച താരങ്ങളുടെ അവസരം നിഷേധിക്കരുതെന്നാണ് ആരാധകര് പറയുന്നത്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ബൗളര് സിറാജായിരുന്നുവെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവതാരങ്ങള്ക്ക് ഇടം കൊടുക്കുമ്പോള് പ്രധാനതാരമായ സിറാജിനെ മാറ്റിനിര്ത്തുന്നതെന്നും ആരാധകര് ചോദിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം സ്വന്തം നാട്ടില് 2 ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകളില് ഇന്ത്യ സമ്പൂര്ണ്ണ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയെന്നും ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായി ബോര്ഡര് - ഗവാസ്കര് ട്രോഫി നഷ്ടമായെന്നും വിമര്ശകര് എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് ഇന്ത്യന് ടീമിനെ ഗംഭീര് നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ടെസ്റ്റ് ടീം പരിശീലകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് താരത്തെ മാറ്റിനിര്ത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരും കുറവല്ല.
അതേസമയം, ഗംഭീറിന്റെ കരാര് 2027 വരെ നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് ഇപ്പോഴത്തെ തിരിച്ചടികളെ ടീം പുനര്നിര്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബിസിസിഐ കാണുന്നത്. പരിശീലകന് ആവശ്യമായ സമയം നല്കണമെന്നാണ് ബോര്ഡിന്റെ നിലപാട്. സീനിയര് താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, ആര് അശ്വിന്, രോഹിത് ശര്മ എന്നിവരെല്ലാം തന്നെ വിരമിച്ചതോടെ ഇന്ത്യന് ടെസ്റ്റ് ടീം പുനര്നിര്മാണത്തിലാണെന്ന വിശദീകരണം തന്നെയാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റും നല്കുന്നത്. ALSO READ: നാണംകെട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ; മൂന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയം