5 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കിംഗ് കോലിയുടെ മടങ്ങിവരവ്, ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 14 ജനുവരി 2026 (16:15 IST)
ഐസിസി ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ച് ഇന്ത്യന് സൂപ്പര് താരം വിരാട് കോലി. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ വഡോദരയില് നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തില് അര്ധസെഞ്ചുറി നേടിയതാണ് റാങ്കിങ്ങില് സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്താന് കോലിയെ സഹായിച്ചത്. മുന് ഇന്ത്യന് നായകനായ രോഹിത് ശര്മയെയാണ് കോലി മറികടന്നത്.
2021 ജൂലൈയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കോലി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ ആദ്യ മത്സരത്തില് നിറം മങ്ങിയ രോഹിത് പട്ടികയില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.ന്യൂസിലന്ഡിന്റെ ഡാരില് മിച്ചലാണ് റാങ്കിങ്ങില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ 74 റണ്സ് പ്രകടനം നടത്തിയ കോലി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ 135,102,65* റണ്സുമായി തിളങ്ങിയിരുന്നു.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തില് 91 പന്തില് 93 റണ്സാണ് താരം നേടിയത്. ഇന്ത്യന് ഏകദിന നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില് പട്ടികയില് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്.അഫ്ഗാന്റെ ഇബ്രാഹിം സദ്രാനാണ് പട്ടികയില് നാലാമനായുള്ളത്.