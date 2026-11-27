സെഞ്ചുറിക്ക് പിന്നാലെ 7 വിക്കറ്റ് നേട്ടവും,ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ലോക റെക്കോർഡ് കുറിച്ച് വിയാൻ മുൾഡർ
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തില് ഇന്ന് വരെ ഒരു താരത്തിനുമില്ലാത്ത അപൂര്വ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് താരം വിയാന് മുള്ഡര്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില് ഇന്നിങ്ങ്സിനും 219 റണ്സിനും വിജയിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര തൂത്തുവാരിയിരുന്നു. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലായിരുന്നു മുള്ഡറിന്റെ അസാമാന്യമായ പ്രകടനം.
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തില് ട്രിപ്പിള് സെഞ്ചുറിയും ഒരിന്നിങ്ങ്സില് 7 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തുന്ന ഏക താരമാണ് മുള്ഡര്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെയാണ് മുള്ഡര് ട്രിപ്പിള് സെഞ്ചുറി കുറിച്ചത്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില് സെഞ്ചുറി പ്രകടനവും ഒപ്പം 7 വിക്കറ്റ് നേട്ടവും മുള്ഡര് കുറിച്ചിരുന്നു. ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ താരമാണ് മുള്ഡര്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഒന്നാം ഇന്നിങ്ങ്സില് 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 494 റണ്സുമായി ഡിക്ലയര് ചെയ്തപ്പോള് സെഞ്ചുറിയുമായി മുള്ഡര് തിളങ്ങിയിരുന്നു. 178 പന്തില് 12 ഫോറും 2 സിക്സും സഹിതം 100 റണ്സാണ് മുള്ഡര് നേടിയത്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്ങ്സ് വെറും 91 റണ്സില് അവസാനിപ്പിക്കാന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് ബംഗ്ലാദേശ് 184 റണ്സിന് പുറത്തായപ്പോഴാണ് ബോളുകൊണ്ട് മുള്ഡര് വിസ്മയം കാണിച്ചത്. 31 റണ്സ് മാത്രം വഴങ്ങിയാണ് താരം 7 വിക്കറ്റുകള് പിഴുതത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്ങ്സില് ഒരു വിക്കറ്റും താരം നേടിയിരുന്നു.ALSO READ: ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിരോധക്കോട്ട തീർത്ത് കിവീസ്, ഒന്നാം ദിനം 5ന് 246 റൺസെന്ന നിലയിൽ, സിറാജിന് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും ഇടമില്ല