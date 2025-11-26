ബുധന്‍, 26 നവം‌ബര്‍ 2025
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

അടപടലം ഇന്ത്യ; 100 ആകും മുന്‍പ് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടം

549 റണ്‍സെന്ന കൂറ്റന്‍ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ നാലാം ദിനമായ ഇന്നലെ കളി നിര്‍ത്തുമ്പോള്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 27 റണ്‍സെന്ന നിലയിലായിരുന്നു

India vs South Africa, India vs South Africa 2nd Test Live Updates, India South Africa Test, Rishabh Pant, India vs South Africa 2nd Test Scorecard, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ
India vs South Africa 2nd Test
രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 26 നവം‌ബര്‍ 2025 (10:55 IST)

ഗുവാഹത്തി ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യ നാണംകെട്ട തോല്‍വിയിലേക്ക്. 85 റണ്‍സിനു അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ ആതിഥേയര്‍ എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും തോല്‍വി സമ്മതിക്കാമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. അഞ്ചാം ദിനമായ ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കു അതിജീവിക്കാനുള്ളത് 90 ഓവറുകളായിരുന്നു.

549 റണ്‍സെന്ന കൂറ്റന്‍ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ നാലാം ദിനമായ ഇന്നലെ കളി നിര്‍ത്തുമ്പോള്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 27 റണ്‍സെന്ന നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് കുല്‍ദീപ് യാദവ് (38 പന്തില്‍ അഞ്ച്), ധ്രുവ് ജുറല്‍ (മൂന്ന് പന്തില്‍ രണ്ട്), റിഷഭ് പന്ത് (16 പന്തില്‍ 13) എന്നിവരെ കൂടി നഷ്ടമായി.

പരമ്പര 1-0 ത്തിനു ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോള്‍.

ഓപ്പണര്‍മാരായ യശസ്വി ജയ്സ്വാള്‍ (20 പന്തില്‍ 13), കെ.എല്‍.രാഹുല്‍ (29 പന്തില്‍ ആറ്) എന്നിവരെ ഇന്നലെ നഷ്ടമായി. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില്‍ 201 നു ഓള്‍ഔട്ട് ആയ ഇന്ത്യ ഗുവാഹത്തിയിലെ അവസാന ദിന അഗ്‌നിപരീക്ഷ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :