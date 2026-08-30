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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (07:00 IST)

England vs Pakistan, 2nd Test: കളി വരുതിയിലാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്; പാക്കിസ്ഥാൻ തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് !

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (07:06 IST)
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England vs Pakistan 2nd Test

England vs Pakistan, 2nd Test: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും പാക്കിസ്ഥാൻ തോൽവിയുടെ വക്കിലേക്ക്. മൂന്നാം ദിനം കളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലീഡ് 357 ലേക്ക് എത്തി. ലോർഡ്‌സിൽ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ആതിഥേയർ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 177 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 
 
സ്‌കോർ കോർഡ് 
 
ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 290 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് 110 ൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് 180 റൺസിന്റെ ലീഡുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 177 റൺസ് എടുത്തതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആകെ ലീഡ് 357 ആയി. 
 
ലോറൻസിന് അർധ സെഞ്ചുറി 
 
66 പന്തിൽ ആറ് ഫോറും രണ്ട് സിക്‌സും സഹിതം 50 റൺസുമായി ഡാൻ ലോറൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ക്രീസിലുണ്ട്. ഹാരി ബ്രൂക്ക് 56 പന്തിൽ 34 റൺസെടുത്തു. എമിലിയോ ഗേ 31 റൺസും ജോ റൂട്ട് 24 റൺസും നേടി. 
 
പാക്കിസ്ഥാന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് മൂന്നും ഖുറാം ഷഹ്‌സാദ്, മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. 
ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് 
 
ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 110 റൺസിന് ഓൾഔട്ട് ആകുകയായിരുന്നു. ഓപ്പണർ അസാൻ അവൈസ് 102 പന്തിൽ 46 റൺസ് നേടിയത് ഒഴിച്ചാൽ മറ്റാർക്കും പാക് നിരയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഒലി റോബിൻസൺ നാല് വിക്കറ്റും ജോഫ്ര ആർച്ചർ മൂന്ന് വിക്കറ്റും നേടി. ജോഷ് ടങ്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. 
 
ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 290 റൺസാണ് നേടിയത്. 80 പന്തിൽ 61 റൺസെടുത്ത ജാമി സ്മിത്ത് ആണ് ടോപ് സ്‌കോറർ. ജോർദ്ദാൻ കോക്സ് 105 പന്തിൽ 55 റൺസെടുത്തു. അറ്റ്കിൻസൺ 46 പന്തിൽ 45 റൺസ് നേടി. Also Read: 'ഇതാണോ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടോയ്‌ലറ്റുകൾ'; സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടി സിജെപി (വീഡിയോ)
 
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