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  4. Cristiano ronaldo sets record at al nassr after scoring winning goal
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (10:36 IST)

എവിടെ കളിച്ചാലും ഗോട്ട് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തന്നെ, അല്‍ നസ്‌റിന്റെ എക്കാലത്തെയും ടോപ് സ്‌കോറര്‍, പുത്തന്‍ റെക്കോര്‍ഡ്

04 ഗോളുമായാണ് പോര്‍ച്ചുഗല്‍ നായകന്‍ അല്‍ നസ്‌റിന്റെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍ ആയത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (10:26 IST)
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സൗദി പ്രോ ലീഗില്‍ സ്വപ്നനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡൊ. അല്‍ താവൂനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ നേടിയ ഗോളോട് കൂടി സൗദി പ്രോ ലീഗില്‍ അല്‍ നസ്‌റിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോള്‍ നേടുന്ന താരമായി റൊണാള്‍ഡോ മാറി. 104 ഗോളുമായാണ് പോര്‍ച്ചുഗല്‍ നായകന്‍ അല്‍ നസ്‌റിന്റെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍ ആയത്.
 
അല്‍ നസ്‌റിനായി 110മത് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പത്തൊമ്പത് അസിസ്റ്റുകളും 104 അസിസ്റ്റുകളുമായി അസൂയാവഹമായ കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. 205 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി അല്‍ നസ്‌റിനായി 103 ഗോളുകള്‍ നേടിയ മുഹമ്മദ് അല്‍ സഹ്ലവിയെയാണ് താരം മറികടന്നത്. 2009- 2019 വരെയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അല്‍ സഹ്ലവി അല്‍ നസ്‌റിനായി കളിച്ചത്. നിലവില്‍ 978 കരിയര്‍ ഗോളുകളാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ പേരിലുള്ളത്. ആയിരം ഗോളുകളെന്ന നാഴികകല്ലാണ് നിലവില്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ മുന്നിലുള്ളത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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