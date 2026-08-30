വേണ്ടത്ര പരിശ്രമിച്ചില്ല, എല്ലാ കുറ്റവും എന്റേത് , ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് പരാജയമായതിന് കാരണം ഞാന് തന്നെ: സൂര്യകുമാര് യാദവ്
ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം താന് മാത്രമാണെന്നും സൂര്യകുമാര് യാദവ് പറഞ്ഞു.
ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റില് ലോക ഒന്നാം നമ്പര് ബാറ്ററായും ഇന്ത്യന് ടീം നായകനായും തിളങ്ങിയപ്പോഴും ഏകദിനക്രിക്കറ്റില് പരാജയമായി മാറിയതിലെ നിരാശ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് മുന് ഇന്ത്യന് ടി20 നായകനായ സൂര്യകുമാര് യാദവ്. ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം താന് മാത്രമാണെന്നും സൂര്യകുമാര് യാദവ് പറഞ്ഞു.
ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താന് കഴിയാതിരുന്നതിന് മറ്റാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ല. അതില് പരാജയപ്പെട്ടത് എന്റെ മാത്രം തെറ്റാണ്. ഈ ഫോര്മാറ്റിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയില് കളിക്കാനും സാങ്കേതികമായി മെച്ചപ്പെടാനും ആവശ്യത്തിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാന് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ടി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള താളത്തില് നിന്ന് ഏകദിനത്തിന്റെ ദൈര്ഘ്യമേറിയ പ്ലാനിംഗിലേക്ക് മാറാന് ഞാന് പ്രയാസപ്പെട്ടു. ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി ആദ്യ പന്ത് മുതല് ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന എന്റെ ശൈലി 50 ഓവര് കളിയില് പലപ്പോഴും പാളിപ്പോയി. സ്ഥിരതയോടെ ക്രീസില് നില്ക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല
ഏകദിനങ്ങളില് കളിക്കുമ്പോള് സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് കളിയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും വിക്കറ്റ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും പഠിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും താരം തുറന്നുസമ്മതിച്ചു. വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കില് ഞാന് വേണ്ടത്ര ശ്രമങ്ങള് നടത്തിയില്ല. ആകാശ് ചോപ്രയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനായി നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് സൂര്യ വ്യക്തമാക്കി. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും കഠിനമായ ഫോര്മാറ്റായി തനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു.
ടി20 ഫോര്മാറ്റില് വമ്പന് റെക്കോര്ഡുകള് ഉള്ളപ്പോഴും 37 ഏകദിനങ്ങളില് നിന്ന് 25.76 ശരാശരിയില് 773 റണ്സ് മാത്രമാണ് ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് സൂര്യ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2023ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനല് മത്സരത്തിലുള്പ്പടെ തിളങ്ങാനാവാതെ പോയതോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന പദ്ധതികളില് നിന്ന് സൂര്യ പുറത്തായത്.