പേസർമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചിൽ പരുക്ക് അഭിനയിക്കും, പാകിസ്ഥാൻ ഓപ്പണർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുൻ സെലക്ടർ
പാകിസ്ഥാന് ഓപ്പണിംഗ് താരം ഇമാം ഉള് ഹഖിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി പാക് ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുന് ചീഫ് സെലക്ടറായ മുഹമ്മദ് വാസിം. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പിച്ചുകളില് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊഴിവാക്കാനായി താരം പലപ്പോഴും പരുക്ക് അഭിനയിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് മുഹമ്മദ് വാസിമിന്റെ ആരോപണം. ലോര്ഡ്സില് നടക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന്- ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരത്തില് ഇമാം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങാതെ വന്നതോടെയാണ് മുന് സെലക്ടര് താരത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത്. മത്സരത്തില് ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സില് പാക് ഇന്നിങ്ങ്സ് വെറും 110 റണ്സില് അവസാനിച്ചിരുന്നു.
മുന്പ് നടന്ന സമാനമായ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് വാസിമിന്റെ ആരോപണം. ഇമാം ഉള് ഹഖിന്റെ പേര് നേരിട്ട് പറയാതെയാണ് വിമര്ശനം. 2022ല് മുള്ട്ടാന് ടെസ്റ്റിന് മുന്പായി ഓപ്പണര് ബാറ്റര് പരിക്ക് അഭിനയിക്കുമെന്ന് തനിക്ക് ടീം ഫിസിയോ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയെന്നും അങ്ങനെതന്നെ അന്ന് നടന്നെന്നും വാസിം പറയുന്നു. ആ താരത്തിന് ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ മുന്പും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ടീം ഫിസിയോ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. പരിശീലകരും ഈ താരത്തെ പറ്റി പരാതികള് പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള താരങ്ങളെ മാറ്റിനിര്ത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. വാസിം പറഞ്ഞു.
Former Pakistani cricketer drops a BOMBSHELL— Brutal Truth (@sarkarstix) August 28, 2026
Imam-ul-Haq wasn't injured at the Lord's. He keeps faking injury, reveals former chairman of selecter Muhammad Wasim.
"In 2022 Multan test, the physio warned me in advance that he is going to feign an injury soon. And he did… pic.twitter.com/Su37q5ONnc
ആഭ്യന്തരക്രിക്കറ്റിലും പുല്ലുള്ള പിച്ചുകളാണെങ്കില് ഇങ്ങനെയുള്ള താരങ്ങള് ബാറ്റ് ചെയ്യാന് ഇറങ്ങില്ല. ഫ്ലാറ്റ് പിച്ചുകളാണെങ്കില് ബാറ്റിങ്ങിന് റെഡിയായിരിക്കും. നിങ്ങള് ചരിത്രം നോക്കിയാല് അത് ആരെല്ലാമെന്ന് മനസിലാകും. അവരത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നതാണ്. വാസിം പറഞ്ഞു. 2022ലെ മുള്ട്ടാന് ടെസ്റ്റിലെ നാലാം ഇന്നിങ്ങ്സില് അഞ്ചാമനായാണ് ഇമാം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയത്. അന്ന് 104 പന്തില് 60 റണ്സ് നേടി താരം പുറത്തായിരുന്നു. മത്സരത്തില് കാലിന് പരിക്കേറ്റതിനാലാണ് ബാറ്റിംഗ് ക്രമത്തില് താഴേക്കിറങ്ങിയതെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം.