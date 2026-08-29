  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. England vs Pakistan 2nd Test Scorecard
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (10:33 IST)

England vs Pakistan, 2nd Test: ജയമുറപ്പിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട്, പാക്കിസ്ഥാൻ വീണ്ടും നാണംകെടുമോ?

England, Pakistan, England vs Pakistan, England Pakistan 2nd Test
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (10:45 IST)
google-news
England vs pakistan

England vs Pakistan, 2nd Test: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും പാക്കിസ്ഥാൻ നാണംകെടുമോ? ലോർഡ്‌സിൽ രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലീഡ് 261 റൺസായി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 81 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 
 
13 പന്തിൽ ഏഴ് റൺസുമായി ഹാരി ബ്രൂക്കും 69 പന്തിൽ 30 റൺസുമായി എമിലിയോ ഗേയുമാണ് ക്രീസിൽ. ബെൻ ഡക്കറ്റ് (ഒന്ന്), ജോർദാൻ കോക്‌സ് (11), ജോ റൂട്ട് (24) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ നഷ്ടമായത്. 
 
ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 110 റൺസിന് ഓൾഔട്ട് ആകുകയായിരുന്നു. ഓപ്പണർ അസാൻ അവൈസ് 102 പന്തിൽ 46 റൺസ് നേടിയത് ഒഴിച്ചാൽ മറ്റാർക്കും പാക് നിരയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഒലി റോബിൻസൺ നാല് വിക്കറ്റും ജോഫ്ര ആർച്ചർ മൂന്ന് വിക്കറ്റും നേടി. ജോഷ് ടങ്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. 
 
ഒന്നാം ഇ്‌നിങ്‌സിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 290 റൺസാണ് നേടിയത്. 80 പന്തിൽ 61 റൺസെടുത്ത ജാമി സ്മിത്ത് ആണ് ടോപ് സ്‌കോറർ. ജോർദ്ദാൻ കോക്‌സ് 105 പന്തിൽ 55 റൺസെടുത്തു. അറ്റ്കിൻസൺ 46 പന്തിൽ 45 റൺസ് നേടി. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ മക്കളുമായുള്ള അഭിമുഖം പുറത്ത് വിട്ടാല്‍ കളിക്കില്ലെന്ന് പാക് ടീം,ഭീഷണിക്ക് പുല്ലുവില നല്‍കി സ്‌കൈ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് : വിവാദം

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽ

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽഈ സാഹചര്യത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ബൗളിങ് മെച്ചപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട്.

Bangladesh vs Australia, 1st Test, Day 1: ട്രോളിയവരൊക്കെ എവിടെ? ഓസ്‌ട്രേലിയ 198 ന് ഓൾഔട്ട്, ഞെട്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്

Bangladesh vs Australia, 1st Test, Day 1: ട്രോളിയവരൊക്കെ എവിടെ? ഓസ്‌ട്രേലിയ 198 ന് ഓൾഔട്ട്, ഞെട്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്Bangladesh vs Australia, 1st Test: ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം ബംഗ്ലാദേശിന് ആധിപത്യം. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആതിഥേയരെ ബംഗ്ലാദേശ് 198 ൽ ഓൾഔട്ട് ആക്കി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യദിനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 96 !

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്‌പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർഇന്ത്യയ്ക്കായി 21 ടെസ്റ്റുകളും 121 ഏകദിനങ്ങളും 87 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം

England vs Pakistan, 2nd Test: ജയമുറപ്പിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട്, പാക്കിസ്ഥാൻ വീണ്ടും നാണംകെടുമോ?

England vs Pakistan, 2nd Test: ജയമുറപ്പിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട്, പാക്കിസ്ഥാൻ വീണ്ടും നാണംകെടുമോ?England vs Pakistan, 2nd Test: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും പാക്കിസ്ഥാൻ നാണംകെടുമോ? ലോർഡ്‌സിൽ രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലീഡ് 261 റൺസായി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 81 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ മക്കളുമായുള്ള അഭിമുഖം പുറത്ത് വിട്ടാല്‍ കളിക്കില്ലെന്ന് പാക് ടീം,ഭീഷണിക്ക് പുല്ലുവില നല്‍കി സ്‌കൈ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് : വിവാദം

ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ മക്കളുമായുള്ള അഭിമുഖം പുറത്ത് വിട്ടാല്‍ കളിക്കില്ലെന്ന് പാക് ടീം,ഭീഷണിക്ക് പുല്ലുവില നല്‍കി സ്‌കൈ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് : വിവാദംഅഭിമുഖം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്താല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിക്കാന്‍ പാക് താരങ്ങള്‍ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ ഭീഷണിക്ക് മുന്നില്‍ വഴങ്ങാന്‍ സ്‌കൈ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് തയ്യാറായില്ല.

റിഷഭ് പന്തെല്ലാം കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണം, ബാറ്റിങ്ങ് ശൈലിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ആർ അശ്വിൻ

റിഷഭ് പന്തെല്ലാം കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണം, ബാറ്റിങ്ങ് ശൈലിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ആർ അശ്വിൻപന്തിന്റെ ഷോട്ട് സെലക്ഷനെയും തീരുമാനങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്ത അശ്വിന്‍ ടീമിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് കളിക്കാന്‍ പന്ത് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സ്പിന്നര്‍മാര്‍ക്ക് വിക്കറ്റെടുക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ഗില്ലിന്റെ വിചാരം, ക്യാപ്റ്റന്‍സിയെ വിമര്‍ശിച്ച് അജയ് ജഡേജ

സ്പിന്നര്‍മാര്‍ക്ക് വിക്കറ്റെടുക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ഗില്ലിന്റെ വിചാരം, ക്യാപ്റ്റന്‍സിയെ വിമര്‍ശിച്ച് അജയ് ജഡേജശ്രീലങ്കക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില്‍ സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്നതോടെ ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയെ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ അജയ് ജഡേജ. സ്പിന്നര്‍മാരെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ ഗില്‍ പരാജയമാണെന്നാണ് ജഡേജയുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

'നീ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ ഡിക്ലയർ ചെയ്യാം'; രസികൻ മറുപടിയുമായി ശ്രീലങ്ക ക്യാപ്റ്റൻ (വീഡിയോ)

'നീ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ ഡിക്ലയർ ചെയ്യാം'; രസികൻ മറുപടിയുമായി ശ്രീലങ്ക ക്യാപ്റ്റൻ (വീഡിയോ)ശ്രീലങ്കൻ നായകൻ ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവ കൊളംബോ ടെസ്റ്റിനിടെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകന് നൽകിയ മറുപടി വൈറലാകുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ശ്രീലങ്ക ഡിക്ലയർ ചെയ്യാൻ വൈകുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകൻ 'ഡിക്ലയർ ചെയ്യുമോ' എന്ന് ചോദിക്കുകയും ശ്രീലങ്കൻ നായകൻ അതിനു മറുപടി നൽകുകയുമായിരുന്നു.