2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ചീഫ് സെലക്ടര് അജിത് അഗാര്ക്കരുടെ കാലാവധി നീട്ടാന് ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട്. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് മുന്നില് കണ്ട് നിലവിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില് തുടര്ച്ച ഉറപ്പാക്കാനാണ് ബോര്ഡിന്റെ നീക്കം. നിലവിലെ കരാര് 2026 ജൂണില് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഒരു വര്ഷത്തെ ദീര്ഘിപ്പിക്കല് പരിഗണനയിലാണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
2023ല് ചുമതലയേറ്റ അഗര്ക്കറുടെ നേതൃത്വത്തില് ഇന്ത്യന് ടീമിന് സ്ഥിരതയാര്ന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ വിലയിരുത്തല്. അഗാര്ക്കര് ചീഫ് സെലക്ടറായിരുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ത്യ 2 ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങളും ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫിയും നേടിയത്. 2023ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് ഇന്ത്യ എത്തിയതും അഗാര്ക്കറുടെ കാലയളവിലായിരുന്നു.
2027 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, നമീബിയ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടക്കാനിരിക്കെ, അടുത്ത രണ്ട് വര്ഷം ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ പുനര്നിര്മ്മാണ ഘട്ടമായിരിക്കും. വിരാട് കോഹ്ലി, രോഹിത് ശര്മ തലമുറയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത തലമുറയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ട നിര്ണായക ഘട്ടത്തില് സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിയില് മാറ്റം വരുത്താന് ബോര്ഡ് താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് സൂചന.
പ്രധാനമായി ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ടി20 ഫോര്മാറ്റുകളില് വേര്തിരിച്ച പദ്ധതികള് രൂപീകരിക്കുന്നതില് അഗര്ക്കര് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. പരിശീലകന് ഗൗതം ഗംഭീറുമായി സഹകരിച്ച് ദീര്ഘകാല ടീം കോമ്പിനേഷന് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും ബോര്ഡിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കുന്ന ഘടകമാണ്. അതേസമയം തുടര്ച്ചയായി 2 ടി20 ലോകകിരീടങ്ങള് നേടിയെങ്കിലും ടി20 ഫോര്മാറ്റില് നായകന് സൂര്യകുമാര് യാദവിന്റെ ഫോം വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. 2028ലെ ടി20 ലോകകപ്പും ലോസ് ഏഞ്ചല്സ് ഒളിമ്പിക്സും മുന്നില് നില്ക്കെ സൂര്യയുടെ സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമല്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. എന്നാല് സൂര്യകുമാര് നായകനായി തുടരണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് പരിശീലകന് ഗൗതം ഗംഭീറിനുള്ളത്. അതിനാല് തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട്, അയര്ലന്ഡ് പര്യടനങ്ങള് സൂര്യകുമാറിന് നിര്ണായകമാകും. ബാറ്റിങ്ങില് ഫോം വീണ്ടെടുത്തില്ലെങ്കില് സൂര്യ ടീമിലുണ്ടാകുമോ എന്നത് സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചാകും.