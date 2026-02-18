Abhishek Sharma : "ഡക്കാഭിഷേകം" തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും പൂജ്യത്തിന് മടങ്ങി അഭിഷേക്, സൂപ്പർ എട്ടിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്ക

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (21:21 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് നിര്ണായകമായ സൂപ്പര് എട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയായി ഓപ്പണര് അഭിഷേക് ശര്മയുടെ ബാറ്റിംഗ് ഫോം. തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലാണ് അഭിഷേക് പൂജ്യനായി മടങ്ങിയത്. അഹമ്മദാബാദില് നെതര്ലന്ഡ്സിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തില് ആര്യന് ദത്തിന്റെ ഓവറില് നേരിട്ട മൂന്നാം പന്തിലാണ് അഭിഷേക് പുറത്തായത്. ടി20യിലെ ലോക ഒന്നാം നമ്പര് താരമാണെങ്കിലും ലോകകപ്പില് ഇതുവരെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന് അഭിഷേകിനായിട്ടില്ല.
അതേസമയം ഈ കലണ്ടര് വര്ഷം ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് അഭിഷേക് ഡക്കിന് പുറത്താകുന്നത്. ഒരു കലണ്ടര് വര്ഷത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഡക്കുകളെന്ന സഞ്ജു സാംസണിന്റെ മോശം റെക്കോര്ഡിനൊപ്പമാണ് നിലവില് അഭിഷേക്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് 4 ഡക്കുകളെന്ന അഭിഷേകിന്റെ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയുണര്ത്തുന്നത്. അവസാന 7 ഇന്നിങ്ങ്സുകളിലാണ് 5 തവണ താരം ഡക്കായി മടങ്ങിയത്.
ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്പ് അപാരമായ ഫോമിലായിരുന്നു അഭിഷേക്. എന്നാല് ലോകകപ്പില് കളിച്ച 3 മത്സരങ്ങളിലും റണ്സ് നേടാനായില്ല. അസുഖം ബാധിച്ചതിനാല് നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തില് അഭിഷേക് കളിച്ചിരുന്നില്ല. യുഎസിനെതിരെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിലും പാകിസ്ഥാനെതിരെ പാക് ക്യാപ്റ്റന് സല്മാന് അലി ആഘയുടെ ഓവറിലുമാണ് അഭിഷേക് പുറത്തായത്.