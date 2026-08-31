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  4. Oats Banana Breakfast
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (13:00 IST)

ഓട്‌സ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ രുചികരമായ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാം

ഒരു സ്പൂൺ ചിയാ സീഡ് തലേന്ന് രാത്രി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു വയ്ക്കുക

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (12:11 IST)
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തടിയും കുടവയറും കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഓട്സ് മികച്ചൊരു ഭക്ഷണമാണ്. കലോറി കുറഞ്ഞതും പ്രോട്ടീൻ ധാരാളം അടങ്ങിയതുമായ ഓട്സ് പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ ചേർത്തു കഴിക്കാം. അതേസമയം ഓട്സിന്റെ രുചി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഓട്സ് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ..! 
 
ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഓട്സ്, പാൽ, നേന്ത്രപ്പഴം, കോഴിമുട്ട, ചിയാ സീഡ് 
 
ഒരു സ്പൂൺ ചിയാ സീഡ് തലേന്ന് രാത്രി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു വയ്ക്കുക. അരകപ്പ് ഓട്സ് പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ ചേർത്തു തിളപ്പിക്കുക. രണ്ട് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. പാകമായ ഓട്സിലേക്ക് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട നുറുക്കിയിടുക. അരകഷ്ണം നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായി നുറുക്കി അതിലേക്കു ചേർക്കണം. തലേന്നു വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തുവെച്ച ചിയാ സീഡ് കൂടി ചേർക്കാം. ഇതിലേക്കു അൽപ്പം ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ആരോഗ്യകരമായ പ്രഭാത ഭക്ഷണം തയ്യാർ. ഇതൊന്നു വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ..! 
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