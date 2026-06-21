  1. മറ്റുള്ളവ
  2. പാചകം
  3. നുറുങ്ങുകള്‍
  4. How to check Fish quality in Home
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Sunday, 21 June 2026 (14:30 IST)

മീൻ പഴക്കംചെന്നതാണോ? വാങ്ങുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക

മീനിന്റെ കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴക്കം ചെന്ന, കേടായി തുടങ്ങിയ മീൻ ആണ്

Fish quality, Fish quality checking tips, How to check Fish quality, മീന്‍ ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ, പഴകിയ മീന്‍, മീന്‍ പഴക്കം പരിശോധിക്കാം
Publish: Sun, 21 Jun 2026 (14:30 IST) Updated: Sun, 21 Jun 2026 (13:20 IST)
google-news
സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിങ് നിരോധനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല പഴക്കം ചെന്ന മീനാണ് പലയിടത്തും വിൽക്കുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് മീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മീൻ പഴക്കമുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ.
 
ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
 
മീനിന്റെ കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴക്കം ചെന്ന, കേടായി തുടങ്ങിയ മീൻ ആണ്. നല്ല മത്സ്യത്തിന് തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകൾ ആയിരിക്കും. ചെകിളയ്ക്ക് ചേറിന്റെ (ചെളി) നിറമാണെങ്കിൽ മീൻ കേടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. നല്ല മത്സ്യത്തിന്റെ ചെകിള രക്ത നിറമായിരിക്കും. 
 
തോലിന്റെ നിറം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ പഴക്കം ചെന്നതാണെന്ന് അർത്ഥം. കേടായ മീൻ മാംസത്തിൽ തൊട്ടാൽ കുഴിഞ്ഞ് പോകുകയും അത് പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിൽ ആകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കുഴിയാതെ നല്ല കട്ടിയുള്ള മാംസമാണെങ്കിൽ മീൻ ഫ്രഷ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. കേടായ മത്സ്യത്തിന് അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകും. 
About Writer
WEBDUNIA

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

താൽക്കാലിക വിസി ബിജെപിക്കാരൻ, സെനറ്റിൽ ആർഎസ്എസ് നോമിനികൾ; യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ മീഡിയ വൺ

താൽക്കാലിക വിസി ബിജെപിക്കാരൻ, സെനറ്റിൽ ആർഎസ്എസ് നോമിനികൾ; യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ മീഡിയ വൺഎംജി സർവകലാശാലയിൽ താൽക്കാലിക വിസിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിജെപിക്കാരനെയാണ്

'അപ്പോ ടൂർ പോകാൻ പറ്റില്ലേ'; കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

'അപ്പോ ടൂർ പോകാൻ പറ്റില്ലേ'; കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയഎല്ലാ സർവീസിലും സൗജന്യയാത്ര ഉണ്ടാകുമെന്നും സ്ത്രീകൾക്കു കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ പിക്‌നിക് പോകാമെന്നുമൊക്കെ യുഡിഎഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതാണ്

നിങ്ങളുടെ ചെവികള്‍ ഹൃദ്രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ടാകാം! മിക്ക ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ലക്ഷണം ഇതാണ്

നിങ്ങളുടെ ചെവികള്‍ ഹൃദ്രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ടാകാം! മിക്ക ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ലക്ഷണം ഇതാണ്ഇത് നിരുപദ്രവകരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ ചെറിയ അടയാളം രക്തക്കുഴലുകളിലും ഹൃദയാരോഗ്യത്തിലുമുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഈ രാജ്യക്കാരാണ് മുന്നില്‍

വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഈ രാജ്യക്കാരാണ് മുന്നില്‍ലോകത്ത് ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതില്‍ ആദ്യ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഫിന്‍ലാന്റാണ്. ഇവിടെത്തെ വായുവും ജലവും ശുദ്ധമാണ്.

മാതാപിതാക്കളാകാന്‍ തയ്യാറാകുകയാണോ, ഈ അഞ്ചു ടെസ്റ്റുകള്‍ ചെയ്യണം

മാതാപിതാക്കളാകാന്‍ തയ്യാറാകുകയാണോ, ഈ അഞ്ചു ടെസ്റ്റുകള്‍ ചെയ്യണംഅല്ലെങ്കില്‍ നേരത്തേയുള്ള പ്രസവം, കുഞ്ഞിന് ഭാരം കുറയല്‍, മറ്റു ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവയുണ്ടാകാം. മറ്റൊന്ന് ശരിയായ ശരീരഭാരം മാത്രം നിലനിര്‍ത്തുകയെന്നതാണ്. പ്രസവ കാലയളവില്‍ 10 കിലോ വരെ കൂടുന്നതില്‍ കുഴപ്പമില്ല, അതിലും കൂടരുത്.

കൊഴുപ്പുകുറയ്ക്കാനാണോ നോക്കുന്നത്; ഈ വ്യായാമങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്

കൊഴുപ്പുകുറയ്ക്കാനാണോ നോക്കുന്നത്; ഈ വ്യായാമങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്മുന്‍പത്തെ പോലെ ശാരീരികാ അധ്വാനം ഇല്ലാത്ത തൊഴിലുകളാണ് ഈ അവസ്ഥയില്‍ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. കൊഴുപ്പു കുറയ്ക്കാന്‍ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ ചില വ്യായായമങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി: സമൃദ്ധമായ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 77% പേര്‍ക്കും വിറ്റാമിന്‍ ഡി കുറവ്

ഇന്ത്യയുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി: സമൃദ്ധമായ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 77% പേര്‍ക്കും വിറ്റാമിന്‍ ഡി കുറവ്അവബോധം വളര്‍ത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ (ഐഎംഎ) അബോട്ടുമായി ചേര്‍ന്ന് വര്‍ഷത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ ദിവസമായ ജൂണ്‍ 21 'ഇന്ത്യയുടെ വിറ്റാമിന്‍ ഡി ദിനം' ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഒരു മാസത്തില്‍ എത്ര തവണ മുഖം ഷേവ് ചെയ്യണം? ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം

ഒരു മാസത്തില്‍ എത്ര തവണ മുഖം ഷേവ് ചെയ്യണം? ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണംഎന്നാല്‍ മാസത്തില്‍ എത്ര തവണ ഷേവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലര്‍ക്കും ആശങ്കയുണ്ട്. ഡെര്‍മറ്റോളജിസ്റ്റുകള്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഒരു മാസത്തില്‍ എത്ര തവണ ഷേവ് ചെയ്യണമെന്ന് മെഡിക്കല്‍ നിയമമില്ല.