'ടോക്സിക്' കുട്ടികൾ കാണരുത്, ചിത്രം മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്: മുന്നറിയിപ്പുമായി യഷ്
സിനിമയിലെ ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങളെയും വയലന്സിനെയും പറ്റി ചര്ച്ചകള് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് യഷിന്റെ പ്രതികരണം.
തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ടോക്സിക് കുട്ടികള് കാണരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നടന് യഷ്. സിനിമ മുതിര്ന്നവര്ക്കായി മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണ് താരം തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങളെയും വയലന്സിനെയും പറ്റി ചര്ച്ചകള് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് യഷിന്റെ പ്രതികരണം.
ആക്ഷനും വയലന്സും ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങളും നിറഞ്ഞതാകുമെന്ന സൂചന സിനിമയുടെ ട്രെയ്ലറില് തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. കെജിഎഫിന് ശേഷം യഷ് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയെന്നതിനാല് ധാരാളം കുട്ടി ആരാധകര് സിനിമയ്ക്കായെത്താന് സാധ്യതയേറെയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാന് ശേഷിയുള്ള മുതിര്ന്നവര്ക്കായാണ് സിനിമയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് യഷ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇന്ത്യ ടിവിയുടെ ആപ് കി അദാലത്ത് എന്ന പരിപാടിയിലാണ് യഷ് ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചത്. സിനിമയുടെ ടാഗ് ലൈന് തന്നെ എ ഫെയറി റ്റെയില് ഫൊര് ഗ്രോണ് അപ്സ് എന്നതാണ്. ത് തന്നെ സിനിമ മുതിര്ന്നവര്ക്കായാണ് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് യഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ട്രെയ്ലറില് കാണുന്ന രംഗങ്ങള്ക്കപ്പുറം ആഴമേറിയ കഥയാണ് സിനിമയ്ക്കുള്ളതെന്നും യഷ് വ്യക്തമാക്കി. ഗീതുമോഹന്ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയില് യഷിനെ കൂടാതെ കിയാര അദ്വാനി, നയന്താര, താര സുതാരിയ,ഹുമ ഖുറേഷി, രുക്മിണി വസന്ത് എന്നിവരാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 26നാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ്.