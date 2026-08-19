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  4. CBI Files Chargesheet Against Former Judge and Son in Actor Twisha Sharma's Death Case
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (13:43 IST)

ട്വിഷ ശർമയുടെ മരണം: ഭർത്താവിനും മുൻ ജഡ്ജിയായ ഭർതൃമാതാവിനുമെതിരെ സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം

കഴിഞ്ഞ മേയ് 12-നാണ് ഭോപ്പാലിലെ കതാര ഹില്‍സിലുള്ള ഭര്‍തൃവീട്ടില്‍ 33-കാരിയായ ട്വിഷയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

twisha sharma
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (13:29 IST)
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പ്രമുഖ മോഡലും നടിയുമായ ട്വിഷ ശര്‍മയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവിനും മുന്‍ ജില്ലാ ജഡ്ജിയായ ഭര്‍തൃമാതാവിനുമെതിരെ സി.ബി.ഐ  കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. ട്വിഷയുടെ ഭര്‍ത്താവ് സമര്‍ഥ് സിങ്,ഭര്‍തൃമാതാവും മുന്‍ ജഡ്ജിയുമായ ഗിരിബാല സിങ് എന്നിവരെ പ്രതി ചേര്‍ത്താണ് ഭോപ്പാലിലെ പ്രത്യേക കോടതിയില്‍ 636 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാര്‍ഹിക പീഡനം, സ്ത്രീധന പീഡനം, ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ, ക്രൂരമായ മാനസിക പീഡനം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം ഇവര്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
 
കഴിഞ്ഞ മേയ് 12-നാണ് ഭോപ്പാലിലെ കതാര ഹില്‍സിലുള്ള ഭര്‍തൃവീട്ടില്‍ 33-കാരിയായ ട്വിഷയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഭര്‍ത്താവും കുടുംബവും ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങളെ പൂര്‍ണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളാണ് അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
 
പീഡനവും സാമ്പത്തിക സമ്മര്‍ദ്ദവും
 
അഭിനയമോഹവുമായി മോഡലിങ് രംഗത്തെത്തിയ ട്വിഷ, 2025 ഡിസംബറിലാണ് അഭിഭാഷകനായ സമര്‍ഥുമായി വിവാഹിതയാകുന്നത്. ഉന്നത കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള വിവാഹമായിരുന്നെങ്കിലും ഭോപ്പാലിലെ ഭര്‍തൃവീട്ടിലെത്തിയതോടെ പീഡനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചതായി സി.ബി.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.
 
ഗര്‍ഭധാരണത്തെച്ചൊല്ലിയും മുന്‍കാല ബന്ധങ്ങളെച്ചൊല്ലിയും ഭര്‍ത്താവും ഭര്‍തൃമാതാവും ട്വിഷയെ നിരന്തരം അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായി. മകനെക്കൊണ്ട് ട്വിഷയെ അധിക്ഷേപിക്കാന്‍ ഗിരിബാല നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നതായും കുറ്റപത്രത്തില്‍ ആരോപണമുണ്ട്. ട്വിഷയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ ഇരുവരും നിര്‍ബന്ധിച്ചെങ്കിലും ട്വിഷ അതിന് തയ്യാറായില്ല.
 
 സമര്‍ഥ് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണെന്നും തന്റെ ജീവിതം നരകതുല്യമായെന്നും ട്വിഷ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പീഡനം സഹിക്കവെയ്യാതെ നോയിഡയിലേക്ക് ജോലി ആവശ്യത്തിനായി മാറാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിനുള്ള സാഹചര്യം ട്വിഷയ്ക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലൂടെയാണ് ട്വിഷ കടന്നുപോയത്. മേയ് 7-ന് പുലര്‍ച്ചെ അമ്മ രേഖാ റാണിയ്ക്ക് വാട്‌സാപ്പിലൂടെ അയച്ച  സന്ദേശങ്ങള്‍ സി.ബി.ഐ വീണ്ടെടുത്തു. 'അമ്മേ, നാളെ എന്നെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാമോ? സമര്‍ഥിന് എന്നെ വേണ്ട... ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായി ഞാന്‍ ഇത് സഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോകാം...' എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സന്ദേശങ്ങള്‍.
 
മരണത്തിന് അല്‍പ്പം മുമ്പ് അയച്ച ഒടുവിലത്തെ സന്ദേശത്തില്‍ 'എന്നെ ഇപ്പോള്‍ സ്വസ്ഥമായി മരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കൂ' എന്നും ട്വിഷ കുറിച്ചിരുന്നു. ട്വിഷയുടെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് ഭര്‍തൃവീട്ടിലെ നിരന്തരമായ മാനസിക-ശാരീരിക പീഡനങ്ങളാണെന്നാണ് സി.ബി.ഐയുടെ അന്തിമ നിഗമനം.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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