Vineeth Sreenivasan: ചെന്നൈ പാസം തന്നെ മതി, അതാ നല്ലത്; ഒടിടിയിലും ട്രോളായി 'കരം'

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ഞായര്, 9 നവംബര് 2025 (13:40 IST)
വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് കരം. നോബിൾ ബാബു തോമസ് നായകനായ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വലിയ പരാജയമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടാൻ സിനിമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
ഇപ്പോഴിതാ ഒടിടി റിലീസിന് ശേഷവും സിനിമയുടെ ഗതി മറിച്ചല്ല. കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് സിനിമയെ തേടി എത്തുന്നത്.
മോശം തിരക്കഥയും സംവിധാനവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് കമന്റുകൾ. വിനീത് ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തുവെന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവരുമുണ്ട്. ഷാൻ റഹ്മാന്റെ പശ്ചാത്തലസംഗീതത്തിനും ട്രോളുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
സീരിയസ് സംഭാഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെണ്ട കൊണ്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഇട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നുണ് എന്നാണ് പലരും എക്സിൽ കുറിക്കുന്നത്. നോബിളിന്റെ പ്രകടനവും വിമർശനത്തിന് ഇരയാകുന്നുണ്ട്. ആക്ഷൻ സീനുകളിൽ നോബിൾ മികച്ച് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോയുടെ യാതൊരു ഓറയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല എന്നാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ. കരത്തിന് ശേഷം ചെന്നൈ പാസം തന്നെയായിരുന്നു നല്ലത് എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എക്സിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.