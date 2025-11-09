അഭിറാം മനോഹർ|
വ്യാജ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈല് വഴി തന്റെ മോര് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചതായി നടി അനുപമ പരമേശ്വരന്. കേരളത്തിലെ സൈബര് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള 20 വയസുകാരിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും അനുപമ പറഞ്ഞു. പ്രായം കണക്കിലെടുത്ത് പെണ്കുട്ടിയുടെ ഭാവിയോ മനസമാധാനമോ തകര്ക്കാന് ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ട് താന് വ്യക്തിവിവരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും നിയമനടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അനുപമ പറഞ്ഞു. സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് താരം ഇക്കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയത്.
അനുപമ പരമേശ്വരന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റ്
കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും പറ്റി അനുചിതവും വ്യാജവുമായ കാര്യങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈല് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടു. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹപ്രവര്ത്തകരെയും അതില് ടാഗ് ചെയ്തിരുന്നു. മോര്ഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളുമായിരുന്നു പോസ്റ്റില്.
തുടരന്വേഷണത്തില് എന്നെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പോസ്റ്റുകളിലും ദുരുദ്ദേശപരമായ ഉള്ള്ടക്കം പോസ്റ്റ് ചെയ്തും കമന്റ് ചെയ്തും വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരേ വ്യക്തി ഒന്നിലധികം വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകള് ഉണ്ടാക്കിയതായി തെളിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ സൈബര് ക്രൈം പോലീസിന് നല്കിയ പരാതിയില് ഈ പ്രവര്ത്തിക്ക് പിന്നിലെ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാനായി. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അത് തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള 20 വയസ്സുള്ള പെണ്കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നതാണ്. അവളുടെ ഭാവി കണക്കിലെടുത്ത് അവളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് ഞാന് തീരുമാനിച്ചു. എങ്കിലും ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാനായി ഈ സംഭവം പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്. സ്മാര്ട്ട് ഫോണ് കൈവശം വെയ്ക്കുന്നതോടെ മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കാനോ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്താനോ അവര്ക്കെതിരെ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനോ ആര്ക്കും അവകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല.
ഓണ്ലൈനിലെ ഓരോ പ്രവര്ത്തിക്കും അതിന്റേതായ തെളിവുകള് ബാക്കിനില്ക്കും. അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. ഞങ്ങള് നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം അവര് നേരിടേണ്ടി വരും. സൈബര് ബുള്ളിയിങ് ശിക്ഷാര്ഹമായ കുറ്റമാണ്. അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടിവരുമെന്നത് യാഥാര്ഥ്യമാണ്.