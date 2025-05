'ദയവുചെയ്ത് നിങ്ങളാരും ആ പണിക്ക് പോകരുത്': അഭ്യർത്ഥനയുമായി വിജയ്

സിനിമാ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്‍പ് മധുരെെയില്‍ വെച്ച് വിജയ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. അടുത്തിടെയാണ് നടന്റെ വാനിന് മുകളിലേക്ക് ആരാധകൻ ചാടിയ സംഭവം നടന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ആവർത്തിക്കരുതെന്നും വിജയ് ആരാധകരോടായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ വാഹനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ സാഹസികമായി യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നും പരുപാടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സേഫ് ആയി വീട്ടിൽ എത്തണമെന്നും വിജയ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"I'm Going for the Work related to #JanaNayagan .. ???? Soon I'll come to Madurai again for Party Related works..???? Please do not follow my Van.. Do not ride the bike fastly without helmet.. Love u all..????"pic.twitter.com/IgvZgsWvHP