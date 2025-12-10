ബുധന്‍, 10 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
Rati Agnihothri: ഭർത്താവിനെ പേടിച്ച് വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന നാളുകൾ, 30 വർഷം ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്ന് രതി അഗ്നിഹോത്രി

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 10 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:10 IST)
1980കളില്‍ ബോളിവുഡിലും തെന്നിന്ത്യയിലും നിറഞ്ഞുനിന്ന നായികയായിരുന്നു രതി അഗ്‌നിഹോത്രി. ഏക് ദുജെ കേ ലിയെ, കൂലി എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തയായ നടി സിനിമയില്‍ തിളങ്ങി നിന്ന സമയത്താണ് വിവാഹിതയായത്. 1985ല്‍ ആര്‍ക്കിടെക്‌സ് അനില്‍ വിര്‍വാനിയുമായായിരുന്നു രതിയുടെ വിവാഹം. വിവാഹശേഷം താരം സിനിമയില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തന്റെ വിവാഹജീവിതത്തെ പറ്റി മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് രതി. താന്‍ 30 വര്‍ഷത്തോളം ഗാര്‍ഹീക പീഡനത്തിന് വിധേയയായിരുന്നുവെന്നും ഇത്രയും കാലം സഹിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും നടി പറയുന്നു. വിവാഹത്തിന്റെ പവിത്രതയെ പറ്റിയും മകന്റെ ജീവിതത്തെ ഓര്‍ത്തുമാണ് വിവാഹബന്ധത്തില്‍ തുടര്‍ന്നതെന്ന് രതി പറയുന്നു.


വിവാഹം വളരെ പവിത്രമായതാണെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. പിന്നെ മകനെ വളര്‍ത്തുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തവും. മകന്‍ വലുതായ ശേഷം അവന്‍ എന്നെ പിന്തുണച്ചു. കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു എല്ലാം സഹിച്ചത്. പലപ്പോഴും ഭാര്‍ത്താവിനെ പേടിച്ച് വീട്ടില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു.കൊല്ലപ്പെടും എന്ന ഭീതിയോടെ ജീവിച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ട്. സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് 2015ല്‍ ഭര്‍ത്താവിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി കൊടുത്തത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചുപോയിട്ടില്ല. സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില്‍ ഭര്‍ത്താവ് മര്‍ദ്ദിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരോപദ്രവം ഏല്‍പ്പിച്ച പാടുകള്‍ പുറത്ത് കാണാത്തതെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി.


