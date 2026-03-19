രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 19 മാര്ച്ച് 2026 (09:36 IST)
ടിവികെ ഒരു
ടീമിന്റെയും ഭാഗമാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ടിവികെ നേതാവും നടനുമായ വിജയ്. മാമല്ലപുരത്ത് നടന്ന ഇഫ്താർ സംഗമത്തിലായിരുന്നു വിജയുടെ പ്രതികരണം. തങ്ങൾ ഒരു മുന്നണിയുടെയും ഭാഗമല്ലെന്നും എപ്പോഴും മതനിരപേക്ഷ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലും മതനിരപേക്ഷ സാമൂഹിക നീതിയിലുമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അതിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നും വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടിവികെ എൻഡിഎ സഖ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിജയുടെ പ്രതികരണം.
"നമ്മുടെ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശന ദിവസം മുതൽ ഒരുപാട് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ ഇതൊരു ജനകീയ ടീമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർ പുതിയ കഥകൾ മെനയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് സഖ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കിംവദന്തികൾ ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാം, നമ്മൾ എപ്പോഴും മതനിരപേക്ഷ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലും മതനിരപേക്ഷ സാമൂഹിക നീതിയിലുമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല," വിജയ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം വിജയ് എവിടെ നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. തിരുച്ചി ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനവിധി തേടുമെന്ന് നേരത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പാർട്ടി നേതൃത്വം അത് തള്ളി. ചെന്നൈയിലെ പെരമ്പൂരിലാണ് വിജയസാധ്യതയെന്നാണ് ടിവികെ ഹൈ ലെവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.