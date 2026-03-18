ഞാൻ പിണറായിയെ കുറ്റം പറയുമെങ്കിലും ഒരുവിധം നന്നായാണ് ഭരിച്ചത്, യുഡിഎഫ് വന്നാൽ ഇതായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് പറയും: എ.ജയശങ്കർ

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (09:36 IST)
കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലെത്തിയാലാണ് ശരിക്കുമുള്ള പൂരം മലയാളികൾ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇടത് വിമർശകനും അഭിഭാഷകനുമായ എ.ജയശങ്കർ. പിണറായിയെ താൻ കുറ്റമൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നതെന്നും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
' നമ്മളിവിടെ കിടന്ന് എന്തെല്ലാം കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ശരി...അഥവാ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോഴാകും യഥാർത്ഥ പൂരം മലയാളി കാണാൻ തുടങ്ങുക. ഒടുക്കം അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും മൊത്തം മലയാളികളും ഈ പറയുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റും ചർച്ച നയിക്കുന്ന സുരേഷും പങ്കെടുക്കുന്ന ഞാനും പറയും..'കഴിഞ്ഞ് പോയ അഞ്ച് വർഷത്തെ പിണറായി ഭരണം എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു' എന്ന്. കാര്യം പിണറായിയ്ക്ക് ധാർഷ്ട്യം, മുരട് സ്വഭാവം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമെങ്കിലും ഒരു വിധം കുഴപ്പമില്ലാതെയാണ് അങ്ങേര് ഈ സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഞാനീ പറയുന്നതിനോട് സുരേഷിന് യോജിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും അവസാനം ഞാനീ പറയുന്നത് തന്നെ എല്ലാരും പറയും,' ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.