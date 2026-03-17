'സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ വിജയിക്കട്ടെ'; ആശംസ നേർന്ന് കമൽ ഹാസൻ

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്ച്ച് 2026 (15:43 IST)
കേരളത്തിൽ ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്ക് ആശംസ നേർന്ന് നടൻ കമൽ ഹാസൻ. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിണറായി വിജയന് എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു എന്നും എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി കേരളം തന്റെയും നാടാണെന്ന് കമൽഹാസൻ
ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
തന്നെ പുറത്തുള്ള ഒരാളായി ചിത്രീകരിച്ചാലും തനിക്ക് കേരളത്തോട് വൈകാരികമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന് ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, കേരളം എന്റേയും കേരളമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ചിലർ അവരുടെ പ്രത്യേക മനോഭാവത്താൽ എന്നെ ഒരു പുറത്തുള്ള ആളായി ചിത്രീകരിച്ചാലും, എനിക്ക് കേരളത്തോട് വൈകാരികമായ അടുപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, കഴിഞ്ഞ ദശകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേരാനും ഞാൻ ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാം.
സഖാവ് വിജയൻ വിജയിക്കട്ടെ. കേരളവും വിജയിക്കും. ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായം"- കമൽ ഹാസൻ കുറിച്ചു
2026 ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിനാണ് കേരളത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. സംസ്ഥാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ പ്രധാന മുന്നണികൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രചാരണം സജീവമാക്കി കഴിഞ്ഞു.