അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (12:00 IST)
ഇന്ത്യന് സിനിമാപ്രേക്ഷകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ ധുരന്ധര് 2 നാളെ പ്രദര്ശനത്തിനെത്തുന്നു. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബോളിവുഡില് 1000 കോടിയെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ സിനിമ ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും വലിയ രീതിയില് ചര്ച്ചയായിരുന്നു. റിലീസിന് മുന്പായി ധുരന്ധര് 2വിന്റെ സെന്സര് വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്.
സെന്സര് ബോര്ഡ് 'എ' സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയ സിനിമയ്ക്ക് ആകെ 21 കട്ടുകളാണ് ബോര്ഡ്
നിര്ദ്ദേശിച്ചത്. ആകെ 1 മിനിറ്റ് 34 സെക്കന്ഡ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള രംഗങ്ങളാണ് സിനിമയില് നിന്നും
ഒഴിവാക്കിയത്. തലയറുക്കല്, ചുറ്റികയും സിമന്റ് കട്ടയും കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം, കണ്ണ് പൊട്ടിക്കല് തുടങ്ങി അക്രമ സ്വഭാവമുള്ള രംഗങ്ങളാണ് വെട്ടി നീക്കിയത്. അശ്ലീലവാക്കുകള് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ചിലത് പകരം വേറെ വാക്കുകള് ഉള്പ്പെടുത്താനും ബോര്ഡ് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ചിത്രത്തിനു മുന്പ് പ്രദര്ശിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സബ് ടൈറ്റിലില് നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ തീയതി മാറ്റാനും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് അനുമതി പത്രം ഹാജരാക്കാനും ബോര്ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.ഈ മാറ്റങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ചിത്രത്തിന്റെ അന്തിമ ദൈര്ഘ്യം 3 മണിക്കൂര് 49 മിനിറ്റ് 36 സെക്കന്ഡ് ആണ്. ഓവര്സീസ് പതിപ്പ് ആകട്ടെ 3 മണിക്കൂര് 56 മിനിറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ളതാണ്.
രണ്വീര് സിംഗിനൊപ്പം അര്ജുന് രാംപാല്, സഞ്ജയ് ദത്ത്, മാധവന്, അക്ഷയ് ഖന്ന, സാറ അര്ജുന് എന്നിവര്
രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമുള്ളതിനാല് ആദ്യദിനം തന്നെ സിനിമ 100 കോടി സ്വന്തമാക്കുമെന്നാണ് ട്രാക്കര്മാര് വിലയിരുത്തുന്നത്.