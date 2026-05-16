ശനി, 16 മെയ് 2026
രജനികാന്ത്- കമൽഹാസൻ സിനിമയിൽ നായികയായി തൃഷയോ?

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ശനി, 16 മെയ് 2026 (14:17 IST)
തമിഴകം മാത്രമല്ല തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമാലോകം ഒന്നടങ്കം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് രജനികാന്ത്- കമല്‍ഹാസന്‍ ഒന്നിക്കുന്ന നെല്‍സണ്‍ സിനിമ. ചിത്രത്തിന്റെ അനൗണ്‍സ്‌മെന്റ് മുതല്‍ ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റ്‌സും ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ കമല്‍- രജനി സിനിമയില്‍ തൃഷയും ഒരു പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

നേരത്തെ മന്മഥന്‍ അമ്പു, തൂങ്കാവനം, തഗ് ലൈഫ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളില്‍ തൃഷ കമല്‍ഹാസനൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജനികാന്തിനൊപ്പം പേട്ടയിലും തൃഷ സ്‌ക്രീന്‍ പങ്കിട്ടിരുന്നു. 2027ലെ ഉത്സവ സീസണിലാകും സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2026 ഓഗസ്റ്റിലായിരിക്കും സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുക.


