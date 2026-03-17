ദളപതിക്ക് ശേഷം തലൈവർ- ശോഭന കോമ്പോ, രജനിയുടെ മകനായി ബേസിൽ, തലൈവർ 173 വിശേഷങ്ങൾ

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്ച്ച് 2026 (12:34 IST)
തമിഴ് സൂപ്പര്താരം രജിനികാന്ത് നായകനാകുന്ന തലൈവര് 173ല് നായികയായി മലയാളത്തിന്റെ സീനിയര് നടി ശോഭനയെത്തുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. രജിനികാന്തിനെ നായകനാക്കി കമല്ഹാസന് നിര്മിക്കുന്ന സിനിമയെന്ന രീതിയില് തലൈവര് 173 നേരത്തെ തന്നെ വാര്ത്തകളില് ഇടം നേടിയിരുന്നു. ശിവകാര്ത്തികേയനെ നായകനാക്കി ഡോണ് എന്ന സിനിമയൊരുക്കിയ സിബി ചക്രവര്ത്തിയാണ് സംവിധായകന്.
ഇപ്പോഴിതാ തലൈവര് സിനിമയില് മലയാളത്തില് നിന്നും മുന്നിര താരങ്ങളെത്തും എന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം മലയാളം നടി ശോഭനയെയാണ് നായികയായി അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇത് സാധ്യമാവുകയാണെങ്കില് ദളപതിയ്ക്ക് ശേഷം രജിനി- ശോഭന ഡ്രീം കോമ്പോ സ്ക്രീനില് കാണാന് ആരാധകര്ക്ക് സാധിക്കും. ശോഭനയ്ക്കും തമിഴ് സിനിമയില് ഏറെ നാളുകള്ക്ക് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവാകും ഇത്.
ശോഭനയ്ക്ക് പുറമെ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ നടനും സംവിധായകനുമായ ബേസില് ജോസഫും സിനിമയിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. രജിനികാന്തിന്റെ മകന്റെ വേഷത്തിലാകും ബേസില് എത്തുക. ഫാമിലി ആക്ഷന് എന്റര്ടൈനറായിട്ടാകും തലൈവര് 173 ഒരുങ്ങുക എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. 2027ലെ പൊങ്കല് റിലീസായാണ് സിനിമ പ്ലാന് ചെയ്യുന്നത്.