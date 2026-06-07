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  4. you dare say that about shahrukh khan, Tapsee pannu on double standards
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 7 June 2026 (13:30 IST)

30 കഴിഞ്ഞില്ലെ ഇനി റൊമാൻസ് വേണോ?, ആ ചോദ്യം ഷാറൂഖ് ഖാനോട് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ?, ഇരട്ടത്താപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്ത് തപ്സി പന്നു

Tapsee pannu
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sun, 7 Jun 2026 (13:30 IST) Updated: Sun, 7 Jun 2026 (13:32 IST)
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ബോളിവുഡിലും ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ ലോകത്തും നിലനില്‍ക്കുന്ന പുരുഷാധിപത്യ ചിന്താഗതികള്‍ക്ക് നേരെ എപ്പോഴും പ്രതികരിക്കാറുള്ള നായികയാണ് നടി തപ്‌സി പന്നു. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയില്‍ നടിമാര്‍ പ്രായത്തിന്റെ പേരില്‍ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. തന്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് തപ്സി സിനിമയിലെ ഈ 'ഏജ് ഡബിള്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡിനെ'രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചത്.
 
എന്റെ ഇരുപതുകളുടെ പകുതിയിലാണ് ഞാന്‍ സിനിമയിലെത്തിയത്. മുപ്പതുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ പറഞ്ഞത് നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രായം ഓവറായില്ലെ, ഈ പ്രായത്തില്‍ റോം കോം ചെയ്യാനാകുമോ എന്നാണ്. ഈ ചോദ്യം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഷാറൂഖ് ഖാനോട് ചോദിക്കാനാവുമോ. അന്‍പതും അറുപതും വയസ്സുള്ള നടന്മാര്‍ ഇപ്പോഴും പകുതി പ്രായമുള്ള നായികമാര്‍ക്കൊപ്പം പ്രണയരംഗങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കുമ്പോള്‍ ആരും അതെന്താണ് ചോദ്യം ചെയ്യാത്തതെന്നും തപ്‌സി ചോദിക്കുന്നു.
 
ഒരു നടിക്ക് പ്രായമാകുമ്പോള്‍ അവര്‍ ഇനി അമ്മ വേഷങ്ങളോ ചേച്ചി വേഷങ്ങളോ ചെയ്യണം എന്ന ധാരണയാണ് ഇവിടെ പലര്‍ക്കുമുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇതേ ചോദ്യം 60 വയസ്സിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ഷാരൂഖ് ഖാനോട് ചോദിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ? അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആക്ഷന്‍ ഹീറോയായും പ്രണയ നായകനായും തിളങ്ങുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ അത് ആഘോഷമാക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ നടിമാര്‍ക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമം ബാധകമാകാത്തത്?  
 
സിനിമയിലെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് മാറണമെങ്കില്‍ നടിമാര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് തപ്സി പറയുന്നു. പ്രായമല്ല, മറിച്ച് ഒരു നടിയുടെ കഴിവും അവര്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന ഊര്‍ജ്ജവുമാണ് പ്രധാനം. 'സാന്ദ് കി ആംഖ്' പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളില്‍ പ്രായമായ സ്ത്രീയുടെ വേഷം താന്‍ മുന്‍പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, എന്നാല്‍ അത് കരിയറിന്റെ അവസാനമല്ലെന്നും താരം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. തന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചോ ലുക്കിനെക്കുറിച്ചോ വരുന്ന അനാവശ്യ കമന്റുകളെ താന്‍ ഒട്ടും ഗൌനിക്കാറില്ലെന്നും, ഒരു അഭിനേത്രി എന്ന നിലയില്‍ തനിക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് താന്‍ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും തപ്സി വ്യക്തമാക്കി.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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