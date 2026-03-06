"ഒറ്റക്ക് ജീവിച്ചു മടുത്തു, ഒരു കൂട്ട് വേണം"; കുറിപ്പുമായി രേണുസുധി

രേണുക വേണു|
അന്തരിച്ച നടനും മിമിക്രി കലാകാരനുമായ കൊല്ലം സുധിയുടെ ഭാര്യ രേണു സുധി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മിന്നും താരമാണ്. സുധിയുടെ മരണശേഷം അഭിനയരംഗത്തു സജീവമായ രേണു റീൽസുകളിലും മ്യൂസിക് ആൽബങ്ങളിലും ഷോർട് ഫിലിമുകളിലും തിളങ്ങുകയാണ്. അതേസമയം രേണു സുധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും വിമർശനങ്ങളും സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ തകൃതിയായി നടക്കുന്നുമുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ, ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു കൂട്ട് തേടാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു എന്ന കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് രേണു. ഒറ്റക്ക് ജീവിച്ച് മടുത്തെന്നും തന്നെയും തന്റെ മക്കളെയും നോക്കുന്ന നല്ലൊരു കൂട്ട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും താരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ കുറിച്ചു.
"ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച് മടുത്തു. എന്നെ മനസിലാക്കുന്ന, എന്നെ നോക്കുന്ന, എന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ വേണമെന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങി. ഒരു കൂട്ട് വേണമെന്ന് മനസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു," രേണു കുറിച്ചു.
2023 ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് കൊല്ലം സുധി മരിച്ചത്. കോമഡി സ്റ്റാർ, കോമഡി ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിയ ഷോകളിലൂടെയാണ് കൊല്ലം സുധി മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനാകുന്നത്. 2015 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ‘കാന്താരി’ ആയിരുന്നു ആദ്യ സിനിമ. കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷന്, കുട്ടനാടന് മാര്പാപ്പ, തീറ്റ റപ്പായി, വകതിരിവ്, ആന് ഇന്റര്നാഷ്ണല് ലോക്കല് സ്റ്റോറി, കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥന്, എസ്കേപ്പ്, സ്വര്ഗത്തിലെ കട്ടുറുമ്പ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളില് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.