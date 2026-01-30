തട്ടമിട്ട രേണുവിനെ കാണാനാണ് അധികം സാധ്യത, അങ്ങനെ വന്നാൽ വിവാഹശേഷം സുധി എന്ന പേര് മാറ്റും : രേണു സുധി

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026 (14:41 IST)
മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരം കൊല്ലം സുധിയുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രേണുവിനെ ചുറ്റിയുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പഞ്ഞമില്ല. ഇപ്പോള്
ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളെ ഒരുപോലെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് രേണുവിന്റെ മൂന്നാം വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്ത്തകളാണ്. ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് കൂട്ടമായി വളഞ്ഞപ്പോള്, ഒട്ടും പതറാതെ രേണു നല്കിയ മറുപടികളാണ് ഇപ്പോള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായിരിക്കുന്നത്.
തന്റെ പേരിനൊപ്പമുള്ള 'സുധി' എന്ന വാല് എപ്പോള് മാറ്റും എന്നായിരുന്നു പലരുടെയും സംശയം ഇതിന് രേണു നല്കിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ, 'ഇപ്പോഴും ഞാന് ആ അതുല്യ കലാകാരന്റെ ഭാര്യയാണ്. ഇനി എന്നെങ്കിലും മറ്റൊരാള് എന്റെ കഴുത്തില് താലിയോ മിന്നോ മെഹറോ ചാര്ത്തിയാല് അന്ന് ഞാന് ആ പേര് മാറ്റും. സുധിചേട്ടന്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു ഭാര്യ ഞാനാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയായാല് സുധി ചേട്ടന്റെ പേര് എന്റെ പേരില് നിന്നും മാറ്റും. അത് വരെ ആരൊക്കെ തലകുത്തി നിന്നാലും ഞാന് രേണു സുധി തന്നെയായിരിക്കും. രേണു പറഞ്ഞു.
രേണു സുധി മുസ്ലീം യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലല്ലെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് താരം മുന്പ് തന്നെ മറുപടി നല്കിയിരുന്നു. ഗോസിപ്പുകളല്ലെ നോക്കാം. 2 വര്ഷം സമയം ഞാന് തന്നില്ലെ. ഇനി ഒന്നര വര്ഷം കൂടിയേ ഉള്ളു. തട്ടമിട്ട രേണുവിനെ 80 അല്ലെങ്കില് 90 ശതമാനവും കാണാന് പറ്റിയേക്കും. 10 ശതമാനം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. നമ്മള് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെയല്ലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ കൈയിലല്ലെ കാര്യങ്ങള്. രേണു സുധി പറഞ്ഞു.