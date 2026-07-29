കുച്ചുപുച്ചുമാരെല്ലാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെത്തി, സജീവമായി ബിജെപി നേതാക്കൾ, 4 ദിവസം കൊണ്ട് മോദി നേടിയത് 40 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സിനെ
റീലുകളിലൂടെ സര്ക്കാരിന്റെ വികസനവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ജെന്സിയില് എത്തിക്കാനാണ് ഈ നീക്കം.
നീറ്റ് പരീക്ഷാപേപ്പര് ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാര്ഥികളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ജെന് സി തലമുറയുമായി സംവദിക്കാന് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് സജീവമായി ബിജെപി നേതാക്കള്. മുതിര്ന്ന തലമുറയെ വാട്സാപ്പ് വഴിയും മില്ലേനിയല് തലമുറയെ ഫേസ്ബുക്കിലും പിടിച്ചുനിര്ത്താന് സാധിച്ചപ്പോള് അരാഷ്ട്രീയരാണെന്ന തോന്നല് കൊണ്ട് ജെന്സിയുമായി സംവദിക്കാന് മടിച്ചുനിന്നത് തിരിച്ചടിയായെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പുതിയ നീക്കം.
നീറ്റ് പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ പത്രസമ്മേളനങ്ങളോ രാജ്യത്തിനുള്ള സന്ദേശങ്ങളോ പതിവായി പങ്കുവെയ്ക്കാത്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പോലും ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് ആക്ടീവ് ആയിരുന്നു. മന്ത്രിസഭയിലെ കൂടുതല് സഹപ്രവര്ത്തകരോട് ജെന് സിയുമായി അടുക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. റീലുകളിലൂടെ സര്ക്കാരിന്റെ വികസനവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ജെന്സിയില് എത്തിക്കാനാണ് ഈ നീക്കം.
നിലവില് ബിജെപിയുടെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടില് 9.5 ദശലക്ഷം ഫോളോവര്മാരാണുള്ളത്. അടുത്തിടെ നീറ്റ് ചോദ്യക്കടലാസ് ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ പോസ്റ്റുകളാണ് ബിജെപി പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം നീറ്റ് പരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബില് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നില്ക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതില് അധികവും. പ്രക്ഷോഭസമയത്ത് അര്ധരാത്രി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ക്യാമ്പയിന് ആരംഭിച്ച നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് ബിജെപിയുടെ സ്റ്റാര് ക്യാമ്പയിനര്. 4 ദിവസത്തിനിടെ 40 ലക്ഷം ഫോളോവര്മാരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഫോളോവര്മാരുള്ള ലോകറെക്കോര്ഡും നരേന്ദ്രമോദി നേടി.